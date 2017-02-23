ТВОРЧЕСТВО КАК ПОДВИГ

Умер Алексей Васильевич Петренко

Русскому человеку этого актера особо представлять не надо. Достаточно назвать несколько всем известных фильмов, и сразу перед глазами встают незабываемые образы царей, князей, воинов. Артист Алексей Петренко любим, узнаваем и неподражаем. Его уникальность проявилась во всем: в облике, в голосе. А еще Алексей Васильевич имел по-христиански теплую душу. Во всем, что делал он на сцене или на экране, виделся художник-христианин.

Я вспоминаю 2000-й год, когда вместе с Петренко мы выступали в Лесосибирске на православном фестивале. Мы вместе пели, на ходу создавали композиции, в которых было место художественному чтению, народной песне, церковному песнопению. Захватывала не только самоотдача и погружение этого артиста в образ, поражала погруженность в православие, упование на Бога, на Его помощь. Стихотворение, проза, песня – во всем артист видел Божие творение и относился к этому с чрезвычайной ответственностью. А потому совместный труд не только запомнился творческой радостью, но и высоким христианским примером.

В ближайшее воскресенье, 26 февраля, мы снова должны были выступать вместе. Алексей Васильевич с готовностью принял предложение, еще две недели назад мы вместе репетировали, выдумывая, экспериментируя, надеясь порадовать слушателя. После репетиции некоторые певчие хора благодарили меня за приглашение Петренко, за возможность прикоснуться к великому и настоящему, поучиться у него. На этой неделе мы собирались еще раз обсудить порядок программы. И вдруг известие – артист умер. В скольких сердцах это известие отозвалось и еще отзовется болью, сердечным переживанием, ощущением невосполнимой потери…

Величие Алексея Петренко не только в творчестве. Он был настоящим христианином, с трепетом и благоговением относился к церковным таинствам, постоянно думал о Боге. Он Им жил, он дорожил своей семьей. Не раз Алексей Васильевич говорил мне, что намерен оставить все и сосредоточиться на приготовлении себя к вечной жизни. Так он судил о себе сам. Но творчество было не случайно вверено ему. Господь видел широту и размах его сердца, величие души и силу духа и хранил его как артиста до самого конца. С мыслями о будущих программах, с планами на будущее он и ушел. Как воин, как Христов друг.

Близко зная Алексея Васильевича последние 17 лет, я думаю, что вырасти в меру Христову было главным делом, главной задачей его души – сберечь себя, не растратить талант души, а копить и собирать так, чтобы не стыдно было предстать перед Богом в час смертный.

Вот этот час и наступил.

Евгений Тугаринов, старший регент Богоявленского кафедрального собора в Елохове