У СВЯТЫХ ВОРОТ

Поддайте кто может

Воскресенские ворота – место хлебное: постоянный людской поток, множество интуристов. Подаяние тут собирают несколько персонажей, но две колоритные фигуры внимание привлекают особо. Одна женщина в годах за­унывным голосом неизменно тянет потрясающую фразу «Подайте на славу Божию». Вторая, побойчее, в напоминающем монашеское одеяние черном платке и с рюкзаком за спиной, впаривает прохожим маленькие образки (красная цена которым целковых 30–40), а потом просит «стольник». Однажды я спросил ее, куда вносятся пожертвования, и имеется ли у сборщицы письменное благословение священноначалия. Лена Карелина (при известной репортерской сноровке узнать имя завсегдатая в черной юбке нетрудно) злобно зыркнула очами, неразборчиво назвала имя архиерея и отбежала на безопасное расстояние.

Ее коллега «на славу Божию» собирает деньги «на Святогорский храм в Николаеве». Чтобы догадаться, что такой православной церкви не может быть ни в богоспасаемом украинском областном центре, ни где-либо еще, не нужно быть семи пядей во лбу. Однако я все же позвонил в епархиальное управление в Николаев и быстро выяснил, что никто не благословлял гражданку Марию Фроловну Батец (так она сама представляется) собирать деньги, да еще на территории другого государства.

Жизнь тяжелая, продукты постоянно дорожают. Но как же надо презирать москвичей, чтобы разводить их с такой беспардонной наглостью! Мало того что происходит это в самом сердце России, так еще и на отмостке великой святыни нашего града – Иверской часовни Божией Матери. Конечно, можно спросить, куда смотрит полиция. Думаю, я знаю ответ: в Административный кодекс Москвы, предусматривающий за подобные правонарушения штраф от 100 до 500 рублей. Пару лет назад по инициативе ГУ МВД по Москве столичные думцы выступали с законодательной инициативой ужесточить ответственность за попрошайничество (для рядовых «нищих» – вплоть до ареста на 15 суток), одновременно ­легализовав сбор милостыни на территории религиозных учреждений. Законопроект пал смертью храбрых в коридорах нижней палаты Федерального собрания.

Ну а Церковь? Ведь злая карикатура на сбор подаяния не только бьет по репутации священно- и церковнослужителей – она дискредитирует различные благотворительные и социальные проекты милосердия!

– Увы, этих деятелей мы можем только удалять с крыльца. Если спрашиваем про благословение – молча отходят вглубь Манежной площади, – объясняет и.о. настоятеля Богоявленского собора в Китай-городе (к нему приписана часовня) протоиерей Андрей Нефедов. – В свое время еще милиция пыталась принимать меры. Они возымели эффект, но кратковременный. Официально мы даже не можем отгонять посторонних: земельного участка у Иверской часовни… нет! Это, конечно, нонсенс. Сейчас мы занимаемся документами на часовню, но пока на баланс как отдельную постройку ее не приняли.

Однако Воскресенские-то ворота «в воздухе» не висят! Неужели их балансодержателя – Государственный исторический музей – устраивают сутками отирающиеся у воссозданного памятника попрошайки?

Дмитрий Анохин

Опубликовано: №22 (635) ноябрь, 2017 г.