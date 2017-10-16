УМНОЖИТЬСЯ, СПЛОТИТЬСЯ, ОБОЖИТЬСЯ

Какая война нам нужна

Святитель Николай Сербский просил Бога за свой народ так: «Да народ сербский умножится, сложится и обожится». Эту же молитву можно приложить к народу русскому. Ему тоже предстоит умножиться, соединиться (сложиться) и обожиться (освятиться).

Не пробегайте по этим строчкам ленивым взглядом! Вникните: враг нас уменьшает, разделяет и оскверняет. Революции и войны сократили русский этнос на многие миллионы. Сегодня дело довершают аборты. Мы хлюпаем ногами по крови нерожденных младенцев. Да и мало рожаем вообще. Китайский, арабский, африканский миры количественно сильнее. Пока это только вызов, но уже завтра он может стать бедой.

Кроме того, мы очевидно разделены. Красные, белые, махновцы, зеленые, язычники, либералы, государственники, космополиты… Список ужасающе длинен. И бороться нужно именно за смыслы, овладевающие сознанием – пусть не масс – но значительных социальных групп.

ЦЕРКОВЬ – НЕ ЗНАЮ, МОГЛА БЫ! – НО ДОЛЖНА БЫ УМЕТЬ ВОЕВАТЬ ЗА ТО, «О ЧЕМ ЛЮДИ ДУМАЮТ»

Это самая важная битва, которую еще никто не начинал. Сейчас наша работа (разумею Церковь) является, во-первых, умной, уже потом эстетической (колокола, лепнина, золото, кадило…), и только затем государственной. Так вот, чтобы снискать непререкаемый авторитет и научиться народ сплачивать, успокаивать или, наоборот, поднимать на общий труд, будь он ратный или гражданский, нужна сначала борьба за мысленную экологию – за то, «о чем люди думают». А после уже черед придет и яблокам в августе, и елкам в январе.

Ну и мы еще развращаемся. Развратить – не просто осквернить. Это еще и не дать освятиться, отбив вкус к самому понятию святости и желанию ее достичь. Это гнусная форма полного заземления человека и превращение его в калеку для Неба. Это будет рвач, жлоб и та примитивная душа, о которой говорил младший Верховенский в «Бесах» Достоевского.

Итак, мы имеем разделенный на множество фракций, изрядно развращенный и уменьшившийся в количестве русский народ. То, что он жив еще и даже значим, есть дело Божие. Молитва возносится, Литургия совершается, потому мы и не исчезли. Но нужно двигаться вперед – собирать людей, помогать им умножиться и сплотиться. Вести их к святости и к Самому Богу. Это задача, от исполнения которой или пренебрежения ею зависит напрямую вся история рода человеческого. И в этих словах нет ни капли излишнего пафоса.

Протоиерей Андрей Ткачев

Опубликовано: №19 (632) октябрь, 2017 г.