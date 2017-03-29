В МУЗЕЙНОЕ ТЕЛО — ЗДРАВЫЙ ДУХ

Культурно-историческое наследие Церкви – народное достояние

Тема возвращения верующим объектов религиозного назначения не сходит с новостных лент. Министерство культуры России официально попросило Церковь дополнительно согласовывать с правительством передачу в ее собственность объектов недвижимости, занимаемых ныне государственными или муниципальными музеями. На мой взгляд, чиновники ведомства ломятся в открытую дверь.

Для верующего человека бесспорно: каждая освященная церковь – дом Божий, а не учреждение культуры. Рано или поздно все занятые музейными заведениями храмы вернутся Церкви. Разумеется, никто не собирается вышвыривать оттуда поколениями бережно хранившиеся коллекции. Только не стоит путать занятый светским музеем храм и действующую церковь с размещенным в ней музейным собранием.

Вариантов цивилизованных решений предостаточно. Отмечающий четвертьвековой юбилей возрождения приходской жизни храм Святителя Николая в Толмачах – структурное подразделение Государственной Третьяковской галереи, его клирики участвуют во всех экспертных обсуждениях наравне с хранителями. Храм Всемилостивого Спаса в Государственном музее керамики в Кускове власти целиком передали Церкви. В Коломенском музее-заповеднике, помимо Казанской церкви, функционирует Патриаршее подворье, в которое входят четыре музейных храма.

Ну а если соборный храм – сам по себе музей с многовековой историей? Тогда идеальна схема епархиального древлехранилища, блестяще реализованная, в частности, в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря. Бывает и так, что ансамбль церковных памятников выступает ядром целого музея-заповедника. В этом случае сложнее, но выход все равно найти можно. Две подобные государственные структуры – Сергиево-Посадский и Соловецкий музеи-заповедники – возглавляет монастырское священноначалие: архиепископ Сергиево-Посадский Феогност и архимандрит Порфирий (Шутов), соответственно.

Кто там и что в музейном теле будет согласовывать – специалисты, конечно, разберутся. А мы, верующие, будем бережно относиться к историческому наследию. Ведь оно общее – и государства, и Церкви, и общества. Иначе говоря, народное.

Дмитрий Анохин

Опубликовано: №6 (619) март, 2017 г.