В СПАСО-АНДРОНИКОВОМ МОНАСТЫРЕ ВОЗРОЖДАЮТ ДРЕВНИЙ НЕКРОПОЛЬ

Приход Спасского собора Андроникова монастыря продолжает восстанавливать древний некрополь обители. Здесь покоятся герои Куликовской битвы, Северной и Семилетней войн, а также Отечественной войны 1812 года, выдающиеся ученые, государственные деятели и представители знаменитых дворянских фамилий. Одно из древнейших кладбищ Москвы было разрушено в сентябре 1927 года.

Четвертого сентября 2017 года в четвертый раз совершилось перезахоронение найденных у стен монастыря останков.

Анастасия Чернова

Фоторепортаж Владимира Ходакова