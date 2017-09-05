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В СПАСО-АНДРОНИКОВОМ МОНАСТЫРЕ ВОЗРОЖДАЮТ ДРЕВНИЙ НЕКРОПОЛЬ

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Автор: Дата: Фоторепортажи

Приход Спасского собора Андроникова монастыря продолжает восстанавливать древний некрополь обители. Здесь покоятся герои Куликовской битвы, Северной и Семилетней войн, а также Отечественной войны 1812 года, выдающиеся ученые, государственные деятели и представители знаменитых дворянских фамилий. Одно из древнейших кладбищ Москвы было разрушено в сентябре 1927 года.

Четвертого сентября 2017 года в четвертый раз совершилось перезахоронение найденных у стен монастыря останков.

Анастасия Чернова
Фоторепортаж Владимира Ходакова 

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