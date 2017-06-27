В ТЕМНИЦЕ БЫЛ… И ВЫ ПРИШЛИ

Как священник развалил в суде дело Максима Хохлова

На призыв в социальных сетях поддержать Максима Хохлова многие, пожалуй, и не обратили бы особого внимания. Подумаешь, судят какого-то бывшего заключенного, судят по обвинению в банальной мелкой краже.

Максим якобы пытался в метро стащить узбекский паспорт и «сдохший» мобильный телефон у мигранта Мумина Муминова, с которым вместе до того распивал спиртное. Но бдительная полиция, увидев двоих нетрезвых мужчин, задержала обоих, а заодно и предотвратила кражу. За попытку украсть мобильник Максиму светит до пяти лет – ну и что с того? Как говорится, вор должен сидеть!

Но за подсудимого неожиданно вступился известный московский протоиерей Константин Кобелев. Подобное в Москве происходит впервые. Оказывается, старший священник тюремного храма при Следственном изоляторе №2 (Бутырка) хорошо знал Максима Хохлова, не раз его исповедовал и даже обвенчал с женой Аней. Будучи убежден в невиновности Максима, отец Константин призвал верующих прийти на судебное слушание и поддержать невиновного. В итоге 13 июня зал Зюзинского суда оказался переполнен.

Для дачи показаний вызвали «потерпевшего». Мумин Муминов неожиданно заявил, что претензий к Максиму не имеет, и попросил не сажать человека за какой-то мобильный телефон. Кроме того, он признался, что ничего не помнит, так как в тот день был жутко пьян, а о краже телефона ему сказали полицейские. Отец Константин, ссылаясь на тайну исповеди, уверен: никакой кражи не было. Наоборот, Максим пытался дотащить своего невменяемого собутыльника до дома и взял его паспорт и телефон, чтобы тот их не потерял.

Слушание дела перенесли на 28 июня. Когда Максима стали выводить из зала, чуть не со слезами он успел напоследок сказать: «Спасибо, что вы все пришли!» Он никак не ожидал, что его судьба взволнует стольких людей.

Возможно, и теперь кто-то станет говорить, что Церковь отделена от государства и незачем священнику заступаться за бывшего уголовника. У настоятеля бутырского храма другое мнение: может ли он как пастырь оставаться в стороне, когда судят его невинное чадо?!

Александр Егорцев

Опубликовано: №12 (625) июнь, 2017 г.