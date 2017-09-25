ВИТЯЗЬ В ЖЕНСКОМ ОБЛИЧИИ

Ответственный секретарь и редактор нашей газеты Анастасия Чернова стала лауреатом VIII Международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь».

Церемония награждения состоялась в Иркутске. Настя удостоена «Серебряного Витязя» за книгу «Лирика Николая Рубцова в контексте русской народной традиции». Поздравляем Анастасию и желаем новых творческих успехов! Кроме исследований литературоведческого характера, она также пишет художественную прозу и критику. Весной 2017 года была отмечена наградой на ежегодном литературном конкурсе партии «Справедливая Россия» за повесть «Горький шоколад».

Специально для «ПМ»

Анастасия Чернова:

– Поэзия Николая Рубцова мне нравилась с детства. Я бы назвала ее тайной простоты. В рубцовских строках нет ничего неожиданного: ни сложных метафор, ни броских сравнений, ни каких-то сверхактуальных тем. А стихи, между тем, звучат, волнуют, трогают. Поэзия Рубцова раскрывает нам особенности русского характера и национальной картины мира. А значит, помогает лучше понять самих себя, свою душу.

В Иркутске побывала впервые. Интересны городские контрасты. Вот деревянный дом с резными очень красивыми ставнями и тут же, совсем рядом, стандартная новостройка. Удалось искупаться в Байкале и пообщаться с известными литературными и общественными деятелями, писателями – участниками Форума. Интервью с некоторыми из них читайте скоро в нашей газете.

Опубликовано: №18 (631) сентябрь, 2017 г.