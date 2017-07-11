ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«Православная Москва» разыгрывает новую книгу Дениса Семенова и Екатерины Савостьяновой «Золотая саламандра. История любви» (издательство «Никея»)!

Эта книга о…

Это не сказка, хотя сказочного в ней много. Это самая что ни на есть правдивая, настоящая и прекрасная история любви, от первого до последнего слова. А еще это история человеческого мужества и преодоления.

Чтобы принять участие в конкурсе, подпишитесь на странички «ПМ» в социальных сетях «Фейсбук» или «ВКонтакте» и сделайте репост новости о конкурсе. Следите за новостями и акциями!

Принять участие в конкурсе можно до 28 июля 2017 года. Победитель будет определен методом случайного выбора.