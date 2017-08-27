ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО…

Чем оно запомнится нам и чем мы – ему

«Лета будто не было». Признайтесь, за последние недели вам не раз приходилось слышать эту фразу – на приходе, в магазине, на троллейбусной остановке или от домашних за вечерним чаем. Но оно было! Причем на события оказалось исключительно богатым. Вспомним десяток самых важных из них – хороших и не очень.

О чем вспомним с теплотой…

1. Принесение мощей святителя Николая Чудотворца в пределы обеих российских столиц

За два с лишним месяца святыне поклонились более двух миллионов человек, в том числе в кафед­ральном соборном Храме Христа Спасителя – 1807,6 тыс. В Москву и Санкт-Петербург прибывали автобусы с паломниками из шести сопредельных государств и даже из Сербии.

2. Установление праздника – дня памяти святых отцов Поместного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов

Фактически с этого определения Священного Синода началась расширенная программа празднования 100-летия Собора. Отныне память его участников, прославленных в лике святых, Церковь чтит 5 (18) ноября – в день избрания на Патриарший престол святителя Московского Тихона. Были также утверждены тексты тропаря, кондака и величания праздника.

3. Защита первой в России кандидатской диссертации по теологии

В первый летний день в Общецерковной аспирантуре и докторантуре декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета доктор богословия протоиерей Павел Хондзинский успешно защитил диссертацию на тему «Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского». А вслед за этим Министерство образования полностью признало правомочность не только соответствующей научной специализации, но и самих степеней кандидата и доктора теологии.

4. Работа комиссии по установлению подлинности екатеринбургских останков

Созванный по инициативе Церкви под эгидой Следственного комитета экспертный коллегиальный орган напряженно работал все лето. В основном деятельность комиссии завершена, хотя окончательной публикации ее выводов пока препятствуют некоторые невыясненные моменты. Надеемся, по полном завершении отчета уже ничто не помешает Церкви высказать соборное суждение о подлинности захороненных 19 лет назад в Петропавловской крепости останков, а также определиться с тем, чьи останки – членов семьи императора Николая II или нет – были обнаружены в екатеринбургском лесопарке в 2007 году.

5. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа

В кулуарах международного саммита «Большой двадцатки» лидеры двух держав встретились с глазу на глаз и проговорили вчетверо дольше запланированных 35 минут. Хотя видимого прорыва в российско-американских отношениях это не дало, обе стороны по крайней мере четко прояснили взаимные позиции. А разговаривать очно все лучше, чем пикироваться через океан!

…А о чем – с сожалением

1. Гибель полутора десятков пассажиров в автокатастрофе в Татарстане

В ночь на 2 июля с автобусом, совершавшим рейс по маршруту Самара – Ижевск, столкнулся бензовоз. Среди погибших двое детей, еще 15 человек получили травмы разной степени тяжести.

2. Опустошительные пожары в Иркутской области

Огонь уничтожил десятки домов в поселках Юрты, Новобирюсинск, Пея, Новотремино и в деревне Пойма (она сгорела почти полностью). Церковь собрала в помощь погорельцам миллион рублей.

3. Кончина Ильи Глазунова

Народный художник СССР, член Российской академии художеств, ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, почетный член Патриаршего совета по культуре Илья Сергеевич Глазунов скончался 9 июля на 88-м году жизни. Отпевание его 11 июля совершил первый викарий Святейшего Патриарха по городу Москве митрополит Истринский Арсений.

4. Новый пакет антироссийских санкций

Про него так и хочется сказать: «со старыми дырками». Возможно, США в данной ситуации честнее было бы объявить о полном прекращении экономического партнерства с Россией – как государственного, так и частного. Впрочем, это их дело.

5. Ах, эти летние дожди!

Полное впечатление, что в России ввели новое летнее время: стрелки перевели назад на… месяц. Май «порадовал» снегом, июнь – заморозками, в мокром июле Православная служба помощи «Милосердие» объявила специальный сбор одежды и обуви для бездомных. Зато август стал настоящей макушкой лета! Ждем ласкового сентября и помним: у природы нет плохой погоды.

Вспоминал Дмитрий Анохин

Опубликовано: №16 (629) август, 2017 г.