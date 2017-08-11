ВТОРОЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

В воскресную школу – с чистой совестью

Меньше месяца остается до того момента, когда воскресные школы снова распахнут свои двери для юных москвичей. И если вы, как родитель, еще в раздумьях – отдавать на занятия ребенка в этом учебном году или подождать следующего, прислушайтесь к совету корреспондента «ПМ» Екатерины Моисеенко. Она уверена: чем раньше, тем лучше. Убедиться в этом нашему автору помогли личный опыт, совет подруги и наставления духовника.

Раньше сядешь…

Когда дочери исполнилось шесть, я задумалась о воскресной школе. В том, что она ей в принципе нужна, не сомневалась, просто не могла решить, когда ребенку лучше всего начать: сейчас, пока она еще дошкольница и днями напролет играет в куклы-мишки, или когда уже станет первоклассницей и привыкнет к учебе как системе получения знаний. Решила обсудить этот вопрос с крестной мамой моей девочки. Видимо, оттого, что в Церковь я пришла взрослой и нет во мне полезной привычки к церковной жизни, всему учусь заново и прихожу скорее от ума, даже мысли не возникло попросить совета у священника как первого и главного советчика в подобных делах.

Дочкина крестная не собственное мнение озвучила, а пересказала совет духовника, который получила несколькими годами раньше для своего ребенка: чем раньше ребенок пойдет в воскресную школу, тем для него лучше. Но… ведь «раньше» детишки вообще мало что понимают, быстро устают и требуют свободы передвижений в любом, даже самом ограниченном пространстве! Впрочем, опыт нашей крестной мамы показал, что все это не главное:

– Я своего Федю отвела туда в пять лет. Он, конечно, ничего тогда не понимал, мешал вести занятия. В первый класс ходил три или даже четыре года подряд, сейчас и не помню уже… Меня поначалу тоже брало недоумение и сомнение в том, чему он может научиться и надо ли это делать. На одном месте ему и сейчас усидеть трудно, а тогда и подавно. Но ему так помогала воскресная школа, что священник благословил ходить. И строго следил за тем, чтобы мы продолжали свое «учение». Если пропускали, звонил и снова наставлял приходить. И дело тут вообще не в знаниях! Он намного лучше себя чувствовал, всегда становился спокойнее, умиротвореннее. Так до сих пор действует на него Церковь.

Ряды редеют…

Дочка посещала воскресную школу с удовольствием. Романтический ореол самого слова делал свое дело, но работал недолго. На половине занятий было откровенно скучно и мало что понятно. Причем не дочке – мне самой: мы с ней ходили вместе. Пошла, во-первых, из любопытства (сама никогда не училась в воскресной школе), а во-вторых, хотела быть в курсе событий, чтобы поддержать интерес дополнительной информацией или полезным повторением важного и нужного.

СТАРОРЕЖИМНОЕ СЛОВО «ВТОРОГОДНИЦА» ХОТЬ И ВСПОМИНАЕТСЯ ПРИ ЭТОМ, НО СОВЕРШЕННО НЕ СОЧЕТАЕТСЯ С НАШИМ ОТНОШЕНИЕМ К ВОСКРЕСНЫМ ЗАНЯТИЯМ ПРИ ХРАМЕ

Так вот, занятия, которые вел наш духовник, были выше всяких похвал: и детям все понятно, и взрослым более чем интересно и душеполезно, и вся разновозрастная аудитория вовлечена в процесс освоения новых понятий. А занятия у другого преподавателя были, мягко говоря, банальной тратой времени: совершенно очевидно неподготовленные, не рассчитанные на нужный возраст и т. п. Поэтому ряды воспитанников с каждой неделей таяли. Ведь не всегда можно было угадать, сможет батюшка выкроить время в своих делах для малышовых занятий или нет. А потратить просто так посреди воскресного дня три часа – немыслимо для редких семейных выходных.

Иногда мы пропускали, увлеченные собственным недовольством или по причине детских болезней. Возвращаться было сложно, уговаривать ребенка – трудно. Конечно, батюшка знал о наших проблемах и помогал, чем мог: придерживаться расписания занятий правильно, но любить детей важнее – потому смотри, мама, на ребенка внимательнее, не изнуряй его. Сам же так детей увлекал, что, кажется, они ходили в воскресную школу только «на отца Виктора».

Повторение пройденного

Опыт дочкиной крестной мы повторили. Несмотря на то, что моей маленькой Марии в силу возраста не до всякой информации было дотянуться, она каждый раз наполнялась новой силой, каждый раз училась становиться маленькой частичкой Православной Церкви – по-человечески краше, спокойнее и взрослее. Училась доверять словам духовника, его наказам и обещаниям. Училась открывать мир с его помощью. А ведь именно это мы потом и делаем всю свою жизнь, независимо от рода занятий и социального круга.

ТАК ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА СТАЛА ДЛЯ МОЕГО РЕБЕНКА ЕЩЕ ОДНИМ СПОСОБОМ ОСВЯЩАТЬСЯ, СОЕДИНЯЯСЬ С БОГОМ

Чего стоит для ребенка любая возможность помолиться вместе с духовным отцом! Стало понятно, почему батюшка советовал отдавать детей в воскресную школу пораньше. Ребенок ведь чем младше, тем чище душой, а значит, максимально открыт для духовного.

Скоро начало нового учебного года. Я второй раз поведу свою чуть повзрослевшую Марию в первый класс воскресной школы. Надеюсь, той же самой. Старорежимное слово «второгодница» хоть и вспоминается при этом, но совершенно не сочетается с нашим отношением к воскресным занятиям при храме. Поведу, чтобы снова открывала Божественное в обыденности и училась быть значимой частью Церкви. И мы будем, как дети, разделять с малышами их опыт, приобретая свой собственный.

Екатерина Моисеенко

Опубликовано: №14 (627) июль, 2017 г.