ВЫПУТАТЬСЯ ИЗ СЕТИ

Мой антифейсбучный обет

Как известно, Великий пост – период воздержания не только от скоромной пищи, но и от других удовольствий.

Если склонен к неумеренному винопитию – откажись от спиртного на это время совсем. Не можешь жить без сладкого – введи постные ограничения на сахар, мед и пряники, пусть даже они не содержат скоромных ингредиентов. Куришь как паровоз – попробуй хотя бы ограничить эту пагубную страсть, а лучше и вовсе обойтись без табачного дыма. Ведь именно Великий пост, когда на продолжительное время существенно меняется весь образ жизни, – лучшая возможность избавиться от курения вовсе.

Все сказанное в полной мере относится и к нематериальным зависимостям. Сам человек интернет-зависимый, я слишком хорошо знаю, что это такое. Стоит полдня не открыть Facebook и не почитать, что пишут многочисленные «друзья», не ввязаться в очередной «холивар», не написать десяток никому не нужных комментариев – начинаю почти физически болеть, постоянно об этом думать, стремиться за монитор или в смартфон. Проснувшись с утра пораньше, зачастую перемещаюсь с кровати прямо за компьютер и с жадностью поглощаю дозу сетевых дрязг и скандалов; а вечером, вместо того чтобы сделать домашние дела и лечь спать, засиживаюсь за монитором глубоко за полночь.

Такая пагубная страсть, мешающая и молитве, и работе, и семейной жизни, фактически становится информационной разновидностью наркомании. Очевидно, что с ней необходимо бороться. Сам для себя решил (и всем, кто в этой статье узнал себя – советую поступить так же) постараться на все время Святой четыредесятницы и Страстной седмицы исключить Facebook из своей жизни. Ничего там не читать и не писать, вообще не открывать ни одну социальную сеть. Не знаю, на сколько меня хватит, но длинная дорога начинается с первого шага.

Андрей Клочков

Опубликовано: №5 (618) март, 2017 г.