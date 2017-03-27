В одной экспозиции впервые собраны все ордена, медали и знаки отличия Русской Православной Церкви

В Музее военной формы и одежды Российского военно-исторического общества (Петроверигский пер., д. 4, стр. 1) открылась выставка «Награды Русской Православной Церкви. За труды понесенные».

В экспозиции впервые представлено полное собрание наград Московского Патриархата – ордена, медали и знаки отличия, которыми отмечаются заслуги в пастырском служении, богословской и научной деятельности, восстановлении храмов, миссионерских, благотворительных, социальных и просветительских трудах духовенства и мирян. На открытии выставки присутствовали Святейший Патриарх Кирилл и министр культуры РФ В. Мединский.

Владимир Мединский, министр культуры России:

«Неслучайно эту выставку мы открываем 23 февраля, потому что известно, что вера и русское воинство – неразрывные вещи. Сталь без веры победить не может никогда. Вера без стали побеждала тысячелетиями».

Выставка продлится до мая, затем переедет в Храм Христа Спасителя.

