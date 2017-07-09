ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 2017-ГО

А все-таки листья зеленого цвета

Когда за окном бушует стихия и рушатся деревья, а улицы превращаются в реки, невольно вспоминается притча Спасителя о построенных на камне и на песке домах (см. Мф. 7, 24–27), только уже в буквальном прочтении: нерадивому грозит смертельная опасность, а живущему в доме, основанном на камне, бояться нечего.

Человек всегда чем-то недоволен, и больше всего достается погоде. Меня всегда удивляло стремление жаловаться на то, что нельзя изменить и можно лишь принять. В то время как изменить можно себя: построить дом на камне, тепло одеться, не прятаться в грозу под деревьями и, исполняя евангельскую заповедь, дать убежище тем, кого буря застигла врасплох. Мой прадед, священномученик Михаил Дмитрев, когда за окном начиналась метель или снежный буран, поднимался на звонницу своего сельского храма и ударял в благовестник. Позже к нему приходили крестьяне и рассказывали, как по звуку колокола они находили дорогу и возвращались домой. А сколько выживших и непоблагодаривших? И разве в благодарности тут дело???

«Пока гром не грянет, мужик не перекрестится» – уже не пословица, а модель поведения. Сколько раз я замечал, как представители старшего поколения, живя в безопасных по сравнению с сельской местностью городских квартирах, при грохоте грома все равно крестились и повторяли: «Господи, помилуй». На мой взгляд, мы, обитатели мегаполиса, сильно расслабились, создав вокруг себя обстановку гиперкомфорта. Ветка, оставившая вмятину на машине, – повод для душевных терзаний, а ствол, перегородивший дорогу электричке, – для истерики.

Сейчас, после московских ураганов, в которых погибли люди, не вполне уместно говорить, что грозные явления природы всегда были источником вдохновения для поэтов, художников, музыкантов, а затяжная непогода – лучшее время для творчества. Но в большом городе мы утратили тонкое чувство природы. Вспомним, что от тропических болезней нас спасает зима, к тому же ни вулканов, ни торнадо, ни разрушительных землетрясений, ни настоящих потопов и селей в нашей местности не бывает. Воды много, леса много, земля хоть и скудный, но приносит урожай – грех жаловаться. Только холодное лето пока не позволяет нам порадоваться плодам дачного земледелия. Но листья, как некогда сказал поэт, все-таки зеленого цвета…

Диакон Сергий Правдолюбов

Опубликовано: №13 (626) июль, 2017 г.