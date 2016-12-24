ХРИСТИАНИН И ДИКТАТУРА НЕЧЕСТИВЦЕВ

Почему мы против тоталитаризма

Во Франции консервативного политика оштрафовали на 5 тысяч евро за то, что она, процитировав Библию, назвала гомосексуализм мерзостью; запрещен к показу ролик, изображающий счастливых матерей и детей с синдромом Дауна – потому что он может «огорчить» женщин, которые абортировали ребенка, узнав о таком диагнозе… В мире происходит очевидное сворачивание свободы слова и вероисповедания. Должны ли христиане пытаться влиять на государство или, напротив, нам следует устраниться от политической жизни?

Французский (и не только) опыт показывает, что устранение верующих людей из политики – добровольное или не вполне – не приводит к торжеству некой мягкой светскости, при которой власти придерживаются благожелательного нейтралитета по отношению различным религиям и мировоззрениям. Оно приводит к торжеству активно и воинствующе антихристианских сил, для которых «светскость» понимается не в духе, скажем, США 1960-тых годов, а в духе СССР или Китая той же эпохи.

Антирелигиозные движения склонны к тоталитаризму, потому что в основании демократических свобод лежит христианская по происхождению вера в первородный грех. Зло заражает всякий скальпель, которым его пытаются вырезать, попытки же водворить на земле рай только сбрасывают общество куда-то гораздо ближе к аду. Поэтому нужны законы, которые обуздывают склонность людей к анархии. Это – консервативный взгляд на вещи.

Прогрессивный взгляд, в свою очередь, отрицая первородный грех, представляет историю как линейный прогресс, которому мешают реакционные силы. Христианин в отношении земного благоустроения – осторожный пессимист, ожидающий светлого будущего от Возвращения Господа во славе. Прогрессист с лучезарным оптимизмом верит в то, что это светлое будущее может и должно быть достигнуто «своею собственной рукой».

Поэтому прогрессисты гораздо более склонны железной рукой загонять человечество к счастью. А если свобода слова или вероисповедания этому мешают – их вполне можно свернуть. Грядущее счастье всего человечества важнее, чем возможность реакционеров пудрить мозги трудящимся своими реакционными идеями. Именно поэтому события в странах Запада, где прогрессисты берут власть, развиваются в том же направлении – к сворачиваю гражданских свобод. Как говорил Владимир Соловьев, цель государства – не в том, чтобы установить на земле рай, а в том, чтобы помешать ей превратиться в ад. И цель участия христиан в политической и государственный жизни – не в том, чтобы установить некую благочестивую диктатуру, а в том, чтобы не допустить диктатуры нечестивой.

Сергей Худиев

Опубликовано: №23 (613) декабрь, 2016 г.