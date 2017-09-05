Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ

Родной город – праздник, который всегда с тобой

Вернувшись в Москву после долгого перерыва, в очередной раз понял, как прекрасен наш город. Несмотря на архитектурные эксперименты последних 30 лет. Несмотря на постоянное перекладывание плитки. Несмотря на то, что ни утром, ни днем, ни ночью по нему невозможно проехать на машине. Несмотря на то, что дышать в Москве все труднее. Короче говоря, несмотря ни на что.

Трудно сказать, чем именно он прекрасен. Мне лично проще сказать, чем прекрасен Рим. Или Берлин, который в целом вовсе не прекрасен. Но Москва несет в себе нечто совершенно невыразимое. По Москве можно просто идти с радостным сердцем. И глазеть по сторонам.

Смотреть на Консерваторию, слушать хаотические музыкальные упражнения сквозь раскрытые окна, разглядывать афиши и планировать посещение концертов, на которые все равно не попадешь из-за цейтнота. Потом любоваться голубями на макушке у Достоевского перед Ленинкой. И продолжать называть Российскую государственную библиотеку Ленинкой. И подниматься в прохладной пустоте по ее ступеням. И заказывать ненужные книжки. А потом бросить их – и приняться просто так гулять вдоль Кремлевских стен. Потом попасть под дождь и выпить где-нибудь кофе. Найти уличных музыкантов и слиться с толпой, слушать, вспоминать, как это было лет 30–40 назад, мечтать, рыться в книжных завалах и торговаться со старичками-продавцами из-за 9-го тома собрания сочинений Стефана Цвейга. Пройти пешком далеко-далеко, как будто по этой дороге идешь в первый раз…

Конечно, все это можно делать в любом другом большом городе мира. Но если один раз в жизни ты открыл для себя что-то невыразимое в нашей Москве, ты стал участником большого праздника. Который всегда с тобой.

Протоиерей Георгий Ореханов

Опубликовано: №16 (629) август, 2017 г.