ЯБЛОНИ В ЦВЕТУ

На Бутовском полигоне освящен Cад памяти

Ивана Савоськина с Белгородчины я встретил где-то примерно в конце февраля 1938-го. Пенсионер из города Губкин медленно брел по рву, едва заметно шевеля губами, читал расстрельные списки и сокрушенно покачивал головой. Дойдя до начала мая и поравнявшись со мной, он потрясенно спросил: «Сколько ж людей-то ни за что положили, а?!» «Двадцать тысяч семьсот шестьдесят два человека. Там в конце аллеи точное число приведено», – ответил я.

Идея попала в яблочко

От презентации идеи мемориала «Сад памяти» на Бутовском полигоне до ее полного воплощения минуло пять лет. Съездив в Бутово накануне его официального открытия, я поймал себя на мысли: авторам концепции – настоятелю местного храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской протоиерею Кириллу Каледе и директору Мемориального научно-просветительского центра «Бутово» Игорю Гарькавому – удалось попасть практически в яблочко (да простят мне читатели невольный фруктовый каламбур). Яблоневые аллеи вдоль пары символических расстрельных рвов, сгруппированный по датам казни мартиролог убитых и небольшой поминальный колокол – вот и весь памятник. Таким, предельно деликатным и подчеркнуто лаконичным, и должен быть сейчас, 80 лет спустя после начала Большого террора, мемориал его жертвам.

ПРОЕКТ ПОЛНОСТЬЮ ОБЩЕСТВЕННЫЙ, СМЕТУ УДАЛОСЬ «ЗАКРЫТЬ» БЛАГОДАРЯ МЕЦЕНАТАМ ИЗ ЧИСЛА ПОТОМКОВ ЖЕРТВ

Тем не менее на сегодня это крупнейший в стране памятник на месте жертв массовых сталинских репрессий. Основная сила его воздействия – именно в бесстрастном перечислении высеченных на гранитных плитах имен жертв. Три сотни метров на два расстрельных года, примерно по полтора сантиметра на человека. Шажочек – нет полусотни чьих-то мужей и жен, отцов и сыновей, братьев, сестер и детей. Другой шаг – еще полсотни жизней долой.

Вторая, не вполне очевидная нотка в мотиве весьма своеобразной музеефикации – сами деревья. Сажали яблони, по воспоминаниям окрестных жителей, сотрудники… КГБ СССР, и кому-то этот факт, возможно, покажется не лишенным иронии судьбы. «Видимо, это происходило во время послевоенных ежегодных весенних субботников. По спилам возраст деревьев – от 40 до 60 лет, – рассказывает Игорь Гарькавый. – Они до сих пор прекрасно плодоносят, в урожайный год мы даже раздаем яблоки».

Замкнулась связь времен

В старых аллеях со временем образовались проплешины, и при устройстве мемориала их заполнили новыми саженцами. Так символически замкнулась связь времен, разорванная имитирующими расстрельные валы траншеями.

– Первоначально мы предполагали заглубить их еще сильнее, – продолжает Гарькавый. – Но выяснилось, что при открытии полигона для массового посещения здесь проложили сеть ливневой канализации. Это обстоятельство несколько осложнило и удлинило сроки проектирования. Останков при работах мы, конечно, не обнаружили: эта часть территории никогда не использовалась для массовых захоронений.

Еще затянули сроки сооружения памятника проблемы с финансированием. Проект полностью общественный, ни государственного, ни церковного финансирования его реализация не предусматривала. В результате смету удалось «закрыть» благодаря меценатам из числа потомков жертв, а основную долю средств внесла семья генерального директора группы компаний «Видео Интернешнл» Сергея Васильева, чей родственник Василий Петров – тоже здесь, среди перечисленных на граните жертв.

Первый посетитель

– Возможно, кому-то трудно будет находить знакомые имена и фамилии на сгруппированных по хронологическому принципу плитах. Понимая это, мы решили установить рядом большую интерактивную панель. Скоро ее подключат к единой базе данных обо всех 20762 убиенных, данные по которым обнаружены в Центральном архиве КГБ. На экране, помимо фамилии, имени и отчества жертвы, можно будет увидеть ее фотопортрет и, возможно, фрагменты следственных документов (в тех случаях, если соответствующие дела находятся в нашем распоряжении), – говорит Игорь Гарькавый. – И, надеюсь, уже в этом году у нас появится еще один повод для официальной церемонии: в бывшем здании комендатуры полигона мы в ближайшие месяцы планируем открыть первые залы постоянной музейной экспозиции.

Покидая Сад памяти, я видел, как рабочие покрывали строгие буковки на холодном граните специальным гидрофобизирующим составом и имена на глазах светлели, словно проступая сквозь пелену десятилетий. Все лучше, чем лакировка истории, подумалось почему-то.

Напоследок ко мне подошел Иван Сергеевич Савоськин – тот самый первый посетитель из Губкина, не дождавшийся, как и я, официального открытия. Рассказал, что гостит в Москве у дочери, которая пригласила его посмотреть столицу. А сейчас по дороге домой решил сюда заехать.

«Ты, молодой человек, наверное, не поймешь… Девять лет мне было, я тогда на Орловщине жил. Вернулся сосед в нашу деревню с войны, устроился на молотилку. Раз взял с собой „тормозок“ с обедом, да и завернул его в „Орловскую правду“ с генералиссимусом Сталиным. Кто-то настучал… Больше мы его не видели. Так его с тех пор и ищу…»

Дмитрий Анохин