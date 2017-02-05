ЯВЛЕНИЕ ТРАМПА: ЗА И ПРОТИВ

Кому выгодно, чтобы две державы враждовали

Хорош ли для России новый президент США? Здравые люди в России склонны доверять американскому патриоту Дональду Трампу, потому что его явление – попытка самосохранения Соединенных Штатов как ядра западной цивилизации.

До сих пор США активно превращались в колонию-офис транснациональной олигархии. В сырьевой колонии, которую пытались сделать из России, нужно разрушить все структуры охраны суверенитета, и аборигены не должны быть цивилизованными. В головном офисе, напротив, для стабильности нужно поддерживать порядок и искусственно завышенный уровень жизни. Туда стягиваются все ресурсы, налаживаются самые современные коммуникации для деятельности штаба мировой олигархии. Валюта США превращена в мировую, а армия США – в мирового жандарма. Правом эмиссии доллара – мировой валюты обладает Федеральная резервная система, состоящая из группы важнейших субъектов мировой финансовой олигархии (в США нет национального либо государственного банка). За счёт необузданной эмиссии содержится мировой жандарм и поддерживается искусственно завышенный образ жизни в транснациональном офисе, а также подавляются другие национальные валюты, инспирируются финансовые кризисы в различных регионах, ставится под контроль стратегическая инфраструктура других стран. Новая мировая империя создаётся не завоеваниями, а подкупом либо идеологическим заражением («оранжевые революции») национальных элит различных стран.

Эта наиболее враждебная для российской цивилизации сила объективно враждебна и американскому народу, хотя многие в Америке этого не осознают. В этом смысле не следует относиться к США как к империи зла. Молодая американская культура, традиционные американские ценности и уклад одноэтажной Америки, также как и все другие национальные традиционные культуры, разлагаются цивилизацией потребления. Навязываемый народам бездуховный унифицированный образ жизни наиболее соответствует интересам мировой олигархии. Республиканская партия США в определённой степени отражает интересы страны и государства, демократическая партия откровенно выражает интересы транснационального капитала.

Трамп персонифицирует сопротивление суициду государства США, ведьмачка-конкурент – толкает страну и мир к рукотворному апокалипсису.

Уже целые поколения выросли во взаимной вражде США и России. Вместе с тем большую часть истории взаимоотношения наших стран были вполне доброжелательными, Россия не раз выручала Америку (например, в войне за независимость и во время Гражданской войны), помогала ей. Для всего человечества было бы выгодно, если бы две великие (каждая по своему) страны как две мировые ладони согласно координировали бы глобальную политику.

Виктор Аксючиц

Опубликовано: №3 (616) февраль, 2017 г.