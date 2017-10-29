ЗА ГРАН-ПРИ – НА СВЯТУЮ ГОРУ

Сильные фильмы от «Сильных духом»

По традиции прошедший в Сербии международный фестиваль православного кино «Сильные духом», информационным спонсором которого выступила газета «Православная Москва», подвел итоги и назвал победителей.

В конкурсной программе были представлены три игровых и десять документальных фильмов из России, Сербии, Польши, Грузии, Республики Сербской (Босния и Герцеговина), Бельгии, Эстонии, Узбекистана. Гран-При отправился в Россию вместе с режиссером Александром Куприным. Документальная лента «Путь на двоих» рассказывает историю одного восхождения священника и автора картины на святую гору Афон за компонентами для изготовления ладана.

Лучшим игровым фильмом признана работа новосибирского священнослужителя – протоиерея Александра Новопашина «Рядом с нами», заостряющая актуальнейшую проблему тоталитарных сект и сектантства, в том числе связанного с терроризмом. Авторы игрового фильма «Волынь» (специальный приз международного журналистского жюри «За объективность и актуальность» и награда сербского молодежного жюри) переносят зрителей в лето 1939 года, когда территория Волыни входит в состав Польши. Главная героиня полячка Зося и ее возлюбленный украинский хлопец Петр мечтают о свадьбе, однако родители насильно выдают девушку за состоятельного вдовца…

Первого приза за лучший документальный фильм удостоена картина «На грани ума», рассказывающая о судьбе распавшейся из-за войны семьи сирийцев из Дамаска. Сначала уехали дети, следом за ними их мать, жена главного героя. Он остался в своем родовом доме один с воспоминаниями, редкими телефонными звонками и SMS…

Специальной наградой от Фонда св. блгв. князя Лазаря отмечена работа сербского режиссера Ивана Йовича «Завещание» (мировая премьера состоялась минувшим летом в рамках Московского международного кинофестиваля) о геноциде сербов в хорватском лагере Ясеновац. Бывшие дети, узники лагеря, рассказывают свои истории… Крушевацкая епархия Сербской Православной Церкви грамотой отметила фильм грузинского режиссера Константина Церцвадзе «Диадема Старца» о преподобном Гаврииле (Ургебадзе). В картину включены воспоминания его сестер и лично знавших его священнослужителей, а также духовных чад святого.

Кирилл Петров

Опубликовано: №20 (633) октябрь, 2017 г.

