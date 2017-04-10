ЗАЧЕМ ПРИХОДУ САЙТ

Информационная политика выходит на епархиальный уровень

По благословению митрополита Рязанского и Михайловского Марка информационная комиссия Московской городской епархии провела для настоятелей храмов столицы и редакторов приходских сайтов ряд семинаров, посвященных организации на приходах информационной деятельности. Председатель комиссии протоиерей Владимир Вигилянский ознакомил участников семинаров с правилами налаживания эффективного взаимодействия с местными СМИ, отметив, что важно не только доносить до жителей района информацию о будущем храме и деятельности его общины, но и принимать живое участие в решении их проблем. «Церковь – это не организация, это люди. Нам нужно показать, что мы строим не только конкретный храм, но через взаимоотношения с людьми несем миссию Церкви в целом», – подчеркнул отец Владимир. Член комиссии, главный редактор сайта Московской городской епархии Петр Перепелкин рассказал о том, как создать сайт храма и представлять деятельность общины в популярных социальных сетях.

Елена Смирнова