ЗАРЯДИМ В ЗАРЯДЬЕ

Мхи, которых не было, на месте стены, которая была

Открытие нового московского парка «Зарядье» стало самым обсуждаемым событием сентября. Одни восторгаются, другие морщатся. Но одно очевидно: равнодушных нет, и это здорово!

История будущего парка началась, когда снесли гостиницу «Россия», прославившуюся первым «отечественным» реалити-шоу «За стеклом». Именно там жили парочки, которые начали демонстрировать свою жизнь на камеру. Сколько еще всего происходило на этом месте с 1365 года (первое письменное упоминание района) – одному Богу известно. Впрочем, пару лет назад археологи нашли на месте будущего парка уцелевший фрагмент улицы XVI века: мостовые, колодец, сруб. Казалось бы, почему не вплести эту находку в ландшафт будущего парка? Тем более площадь – 13 гектаров! – позволяет. Но – нет, эта история не вписалась в концепцию, разработанную в Нью-Йорке. Что стало первым аргументом «недовольных»: почему парк у Кремля с девятью старинными церквями проектируют за океаном, не принимая во внимание историю места и даже разрушая сохранившийся кусок Китайгородской стены?!

Остальные мнения вокруг парка в большинстве своем – дело вкуса. Например, многие в неописуемом восторге от нависающего над Москвой-рекой стеклянного моста. Другие же видят не стеклянные ограждения, а вполне себе бетонное основание «нароста», который никак не перекликается со старинной архитектурой центра.

Но не архитектура и не мост развели людей по разные стороны баррикад Зарядья. Это сделали мхи и миллиарды. Если крат­ко – более двадцати миллиардов руб­лей потрачено на строительство. А на сданном объекте якобы воруют – мхи и другие ценные саженцы. Якобы – потому что ни одного доказательства нет, обвинения голословны и были выдвинуты после того, как народ стал размещать в соцсетях фотографии «голых» газонов. После этого москвичи и удивились: почему в ботанических садах, где нет камер и охраны, не воруют, а тут – вынесли столько мха за пару дней? И почему березы для парка закупались в Германии?

Вопросов еще много, но красот старой Москвы, пусть и облаченных в стиль «урбанизм» – еще больше!

Пелагея Тюренкова

Опубликовано: №18 (631) сентябрь, 2017 г.