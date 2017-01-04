5 НАСТОЛЬНЫХ ИГР ДЛЯ СЕМЬИ И КОМПАНИИ

ИГРЫ РАЗУМА

Как за настольными забавами совместить приятное с полезным

Присущие человеку гнев, радость, ревность могут быть как спасительными, так и пагубными. То же самое происходит и с игрой, чистоту которой отравляет азарт. Конечно, азартные игры во все времена осуждались святой Церковью, но речь сейчас совсем не о них. Сегодня мы предлагаем читателям пять настольных игр, которые имеют все шансы занять достойную нишу в семейном отдыхе. Ведь они не только развивают различные навыки, но и служат замечательным средством общения для играющих. Конечно, наши рекомендации в определенной мере субъективны; к тому же мы старались подобрать различные по стратегии и образу мышления игры.

ЭЛЬФИЙСКИЙ ЗАМОК

Игра на внимательность и пространственное мышление для 2–4 игроков от восьми лет.

Никакой магии, только логика. Игроки на пластмассовом поле с помощью 74 фишек в виде различных арок строят замок. Новый этаж – больше очков. Напоминает шашки, только трехмерные.

Автор: Рональд Хофштатер переработал «Врата Вавилона» Фреда Хорна.

Субъективное мнение: Представители каждого возраста находят в этой игре что-то свое. Можно играть даже одному, подробно разбирая те или иные тактические комбинации.

ЛЕТОПИСЬ

Экономическая игра (версия английской лицензированной продукции «Village») для 2–4 игроков от 12 лет.

Позволяет полностью окунуться в жизнь маленькой средневековой провинциальной деревушки с рынком, ратушей, церковью с монахами, мастерскими и небольшим кладбищем, куда отбывают проведшие долгую и продуктивную жизнь обыватели. Признана лучшей игрой для опытных игроков и лучшей семейной/взрослой игрой в конкурсе Deutscher Spiele Preis по итогам 2012 года.

Авторы: Инка Бранд (Inka Brand), Маркус Бранд (Markus Brand).

Субъективное мнение: Пока что подступиться не решились.

ОТКРОЙ МОСКВУ

Сочетание викторины и «бродилки» для 2–5 игроков от 12 лет.

Игровое поле: схема московского метро. Представляет собой усложненное продолжение игры «Москва снизу – вверх», претерпевшей два издания и в настоящее время практически исчезнувшей из продажи.

В процессе игры участникам предстоит спуститься в метро и разыскивать расположенные у станций достопримечательности. Выигрывает тот, кто первым найдет все свои объекты и вернется в гостиницу. Чтобы передвигаться по станциям, надо верно отвечать на вопросы по истории и географии всей России.

Авторы: Астрид Саллсштрем (Astrid Sallstrom) родилась и выросла в Швеции, но уже около пяти лет живет в России. Благодаря Кириллу Степину в игре появились карты, которые качественно дополнили ее.

Субъективное мнение: На наш взгляд, немного сложновата. Мы отдали предпочтение второму изданию «Москвы снизу – вверх». Дети активно включаются в него уже в восьмилетнем возрасте, особенно если им немного подсказывать.

ЭВОЛЮЦИЯ

Стратегия для 2–4 игроков от 12 лет.

Может развиваться по нескольким сценариям: кто-то вымирает, кто-то кого-то съедает, наступает голод и т.д. С 2010 года претерпела два переиздания и получила несколько продолжений.

Автор: Сотрудник Научно-исследовательского института физико-химической био­логии Российской академии наук Дмитрий Кнорре.

Продолжения: Семейство игр «Эволюция. Континенты», «Эволюция. Время летать», «Эволюция. Случайные мутации».

Субъективное мнение: Весьма увлекательна. Но если покупать, то уж сразу подарочное издание с версиями «Континенты» и «Случайные мутации». Немного особняком стоит «Время летать», десятилетки охотно в него играют. В целом игра позволяет познать различные свойства животных, а кроме того подает прекрасный повод поговорить, как премудро Бог устроил мир.

НОВОГОДНИЙ РАУТ С ПОЭТАМИ

Викторина для 2–20 участников от пяти лет.

Задача – отгадать пропущенное в четверостишии слово, которое определяет психическое состояние человека, характеризует взгляд или ощущение от восприятия природных явлений и т.д. В набор входит 10 больших карт для игроков и 90 малых карточек со стихами поэтов-классиков. Принцип как в лото: заполнить свою карту, отгадывая пропущенные слова в стихотворениях, или просто набрать как можно больше отгаданных карточек.

Автор: Ирина Девина

Продолжение: Целый цикл игр с поэтами, разделенный по сложности заданий на возрастные категории для детей от 8 и от 12 лет. Созданы рауты с А. Пушкиным, М. Лермонтовым, А. Блоком, А. Ахматовой, М. Цветаевой, С. Есениным и Омаром Хайямом.

Субъективное мнение: Всегда приятно играть в литературную викторину в чистом виде.

Иван Дмитров