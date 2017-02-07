АФИША ФЕВРАЛЯ

«Православная Москва» рекомендует культурные события второго зимнего месяца, которые обидно пропустить

ВЫСТАВКА «СОБРАНИЕ КОНСТАНТИНА ВОРОНИНА. ИКОНЫ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МЕТАЛЛ.

XIII–XVI ВЕКА»

В частной коллекции московского археолога множество редких икон: образ «Св. Георгий, побивающий дракона» конца XIV – начала XV столетия (из северных ростовских земель), образ великомученицы Параскевы Пятницы первой половины – середины XV века. Особую ценность представляют малоизвестные иконы Верхневолжья и вологодских земель. Предметы прикладного искусства представлены изделиями из металла.

Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Руб­лева. Андроньевская пл., д. 10 (до 26 февраля). Метро «Площадь Ильича», «Римская». Тел.: (495) 678-14-89; (495) 678-14-67.

УНИКАЛЬНЫЕ ВИЗАНТИЙСКИЕ ИКОНЫ В ТРЕТЬЯКОВКЕ

Выставка впервые представит столичной публике шедевры из афинского Византийского и Христианского музея, Музея Бенаки и собрания Э. Велимезиса – Х. Маргаритиса (с 7 февраля).

Лаврушинский пер., д. 10, зал 38.

Метро «Третьяковская». Тел.: (495) 951-13-62, (499) 238-13-78.

Подготовила Екатерина Моисеенко

Опубликовано: №3 (616) февраль, 2017 г.