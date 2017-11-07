АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ

Почему Поместный Собор не предотвратил революцию

Ровно век назад в нашем городе развернулось масштабное сражение, вошедшее в учебники истории как Октябрьское вооруженное восстание в Москве. Точное число жертв боев в центре Москвы до сих пор неизвестно. Своей точкой зрения на происходившие тогда в нашем городе события «Православная Москва» попросила поделиться научного руководителя проекта по изданию документов Поместного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. кандидата исторических наук Александра МРАМОРНОВА.

– Александр Игоревич, Военно-революционный комитет отдал приказ о начале восстания в Москве днем 25 октября. Чем в те драматические часы занимался Поместный Собор? В какой мере на его работу повлияли стремительно разворачивавшиеся в стране события?

– В Московском епархиальном доме, где заседал Собор, продолжалась напряженная работа в 22 профильных отделах. Активные дискуссии велись о целесо­образности избрания как правящих архиереев на кафедры (в итоге соборяне решили, что Преосвященных следует выбирать), так и священников на приходы (от аналогичной схемы отказались). Вопросы высшего церковного управления, в том числе восстановления патриаршества, на тот момент уже были переданы на совместное обсуждение на пленарных заседаниях. Как представлялось в первые революционные дни, дискуссия о воссоздании патриаршества еще далека от финала, хотя политический фон в стране, конечно, затруднял задачу противникам избрания Патриарха. Но уже 28 октября, когда началась кровопролитная осада Кремля, Собор принимает решение о восстановлении патриаршества. Несомненно, обстановка в городе повлияла на настроение соборян: многие из них жили в Чудовом монастыре и на заседания в Лихов переулок вынуждены были пробираться буквально через линию огня, рискуя жизнью.

В ЛИХОВОМ ПЕРЕУЛКЕ УПУСТИЛИ МОМЕНТ, КОГДА НЕ ПОЗДНО БЫЛО ПОМЕШАТЬ БОЛЬШЕВИКАМ

– Широко распространен миф об оторванности большинства членов Собора от практической жизни, об их нацеленности на сопутствующие идеальному, а не реальному миропорядку решения…

– На самом деле соборяне были настроены вполне реалистично, внимательно отслеживая обстановку в стране. Ведь в их среде, благодаря доведенной едва ли не до совершенства демократической процедуре избрания делегатов Собора, присутствовали представители всех социальных слоев, групп и сословий российского общества (кроме, пожалуй, пролетариата). Не случайно в первые ноябрьские дни Собор отправляет делегатов в Военно-революционный комитет, где те добиваются аудиенции у командовавшего повстанцами комиссара Соловьева. Кстати, встречая депутацию, от возглавлявшего ту митрополита Платона (Рождественского) Соловьев принимает благословение. И все же как раз именно в этот момент Собор опаздывает! Вовремя восстановив в Церкви патриаршество, он упускает момент для предотвращения кровопролития в Москве. Обстрела Кремля можно и нужно было избежать – действуй Собор чуть решительнее несколькими днями ранее.

– Каким же образом?

– Я думаю, обладавшему колоссальным на тот момент авторитетом Поместному Собору ничего не стоило задействовать мобилизационный ресурс сотен московских приходов, чтобы элементарно блокировать Кремль. Ведь живая сила как нападавших, так и оборонявших Кремль войск исчислялась несколькими сотнями бойцов с обеих сторон. С десятками тысяч пикетчиков они бы просто физически не справились.

– Москва окружена рабочими предместьями с теми же десятками тысяч революционно настроенных пролетариев… Не спровоцировало бы молитвенное стояние, о котором вы говорите, масштабную бойню?!

– Пролетариат, конечно, был за революцию, но далеко не сплошь поддерживал большевиков. На этих тонких межпартийных разногласиях и следовало сыграть.

– Но большевики уже взяли власть в Петрограде. Они быстро снаряжают карательный бронепоезд в Москву – и последствия массовых репрессий, в том числе и в отношении членов Собора, невозможно предугадать…

– Вокруг Петрограда – верные Временному правительству войска, и еще неизвестно, как повели бы себя в данной ситуации эсеры… Не думаю, что карательный бронепоезд добрался бы до Москвы. А вот факт: двумя месяцами ранее, на Успение, Кремль оказался просто наводнен православными верующими – именно потому, что накануне по приходам объявили о долгожданном открытии Собора… В подобные критические для страны дни Церковь обязана вмешиваться в политику – так, как это сделал в свое ­время святитель Московский Гермоген (кстати, любимый исторический персонаж большинства соборян)!

ВТОРАЯ СТРАНИЦА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА ПРИНЕСЛА ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ЖЕРТВ ПО СРАВНЕНИЮ С ПЕРВОЙ – ШТУРМОМ ЗИМНЕГО ДВОРЦА

– Точное число жертв московского восстания 1917 года до сих пор не подсчитано. Почему?

– В советское время эта страница истории считалась неприглядной для большевиков и ее особо не популяризировали. Она еще ждет своих внимательных и честных исследователей. Кстати, Поместный Собор предлагал большевикам провести общую панихиду по жертвам восстания, справедливо замечая, что с обеих сторон среди павших были верующие, крещенные в православной вере соотечественники. Но революционеры отказались и устроили «красные похороны»: под пение «Марсельезы» захоронили павших прямо между Кремлевской стеной и проходившими тогда по кромке Красной площади трамвайными путями. Поэтому сейчас, в год столетия революции, как никогда актуален вопрос ликвидации кладбища на Красной площади, возникшего стихийно и несанкционированно. Пора составить и общий синодик жертв революции в Москве (их имена полностью не опубликованы и до сих пор не введены в научный оборот). Думаю, настало время отра­зить их и в московской топонимике. Это был бы первый шаг к полному и окончательному завершению, как многие считают, еще продолжающейся в умах россиян гражданской войны.

Дмитрий Анохин

Опубликовано: №21 (634) ноябрь, 2017 г.



Историческая справка

КАК БИЛИ ПО КРЕМЛЮ

В ходе вооруженного восстания в октябре 1917 года в Москве шли бои между большевиками и войсковыми частями гарнизона. В конце октября Кремль заняли юнкера. Чтобы выбить их, подконтрольные большевикам части предприняли артобстрел кремлевской территории. С Воробьевых гор огонь вел 7-й Украинский тяжелый артдивизион. Со Швивой горки орудия били по Спасским воротам. Расчеты с позиций между Крымским и Каменным мостами должны были пробить брешь у Троицких ворот. В ночь на 2 ноября юнкера оставили Кремль. В ходе последующего осмотра зафиксирован ряд разрушений и повреждений Успенского и Благовещенского соборов, колокольни Ивана Великого. Сильно пострадавшая надвратная икона святителя Николая на одноименной башне (см. верхнее фото) со временем даже породила новый иконографический образ Николы Раненого с отстреленной левой рукой и с фрагментом Кремлевской стены на заднем плане (первоначальный вид иконы восстановлен в ходе реставрационных работ в 2010 г.).