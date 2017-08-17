БЕСЦЕННЫЕ МЕЛОЧИ

Новый Центр гуманитарной помощи для беременных, женщин в кризисной ситуации и многодетных семей спасает несколько жизней ежедневно

Изнутри и не скажешь, что фактически он представляет собой два поставленных друг на друга больших контейнера для трансконтинентальных перевозок — настолько тут чисто, светло и опрятно. Лестницу на второй этаж, на склад пожертвований, охраняет громадный плюшевый медведь (ему не говорят, что он тоже благотворительный взнос, а то обидится). У входа на первый этаж — рабочий стол дежурной и картотека.

Магазин наоборот

Центр действует по принципу «каждому (вернее, каждой) — по потребностям», как ни иронично это кому-то покажется. Предлагаемый ассортимент скрупулезно выложен на стеллажах по разным классам и видам товаров: одежда для беременных, белье для новорожденных, обувь, игрушки. Только ценников на полках нет: допущенным в зал облюбованные товары выдаются бесплатно.

— Ну а если из припаркованного «Порше» выйдет молодая беременная в мехах и заявит, что оказалась в сложной жизненной ситуации, пустите? — интересуюсь у заведующей гуманитарным складом православной службы помощи «Милосердие» Елены Сидорчук.

— Пустим, но предварительно предельно внимательно и чутко обсудим, чем мы друг другу можем оказаться полезны. Помощь мы оказываем родителям-одиночкам и многодетным, а также беременным женщинам, если те действительно стоят перед выбором, сохранять ли далее плод или делать аборт. Есть еще два ограничения: каждый посетитель вправе бывать у нас не чаще раза в месяц и уносить не больше десяти товаров единовременно. Правда, из последнего правила делаем исключение для родителей, у которых по 11–12 детей (несмотря на то что мы работаем недавно, примерно каждую неделю такие к нам заходят).

Ура, склад!

— Подобрала младшей дочке нижнее белье, еще взяла молочные йогурты, — делится радостью нехитрых приобретений многодетная мама Галина Черчик из подмосковных Электроуглей. — У нас в городе подобных фондов поддержки малоимущих нет — ни государственных, ни частных. Конечно, кто-то скептически улыбнется: разве пара маек спасет! Но главное достоинство подобного объекта — в его комплексности: все, что нужно, можно найти в одном месте, а многодетным это особенно важно.

В НОВОМ ЦЕНТРЕ ПРОДУКТЫ И ОДЕЖДУ СТАНУТ ПОЛУЧАТЬ ПОСТОЯЛИЦЫ «ДОМА ДЛЯ МАМЫ». А ЗНАЧИТ, ШУМА-ГАМА И БЕГОТНИ НА ЗЕМЛЕ СТАНЕТ ЧУТОЧКУ БОЛЬШЕ

С детским питанием Галине Михайловне, впрочем, сильно повезло. На здешних полках встретить его можно, но только в качестве остатков от других благотворительных программ. Что же касается верхней одежды, примерно половина ассортимента — прошедший тщательную процедуру отбора и проверки качества секонд-хенд.

— На обувных полках нового товара больше, — говорит Сидорчук. — Вот только что один магазин, к примеру, целую линейку детских и женских туфель пожертвовал. Для благотворителей — как физических, так и юридических лиц — мы, кроме обычных дней работы (см. Справку. — Прим. ред.), открыты еще и по вторникам. Кстати, много детской одежды приносят нам те же мамочки, дети которых выросли из своих нарядов.

И немного счастья впридачу

Мария Кузнецова набивает обновками большую тряпичную сумку. Старшей из четырех дочек (скоро справляет 18-летие и идет работать) сапоги, младшей (восьми месяцев от роду, в графе «отец» в свидетельстве о рождении прочерк) — комбинезон, платьице, ватные гигиенические палочки и памперсы. «Пачка из 56 штук почти 600 рублей стоит!» — пряча глаза, словно бы оправдывается Мария.

Узнала она об этом центре на интернет-портале православной службы помощи «Милосердие». Конечно, нагрузку с семейного бюджета тысяч таких поднимающих маленьких детей (часто в одиночку) мам упаковка йогурта и пачка памперсов не снимет. Но жизнь слегка облегчит, а многодетным родителям, уж поверьте автору на слово, как раз этого для полного счастья иногда и не хватает.

А вот помощь беременным посетительницам часто не просто облегчает чью-то жизнь, а спасает ее. Теперь в новом центре бесплатные продукты и одежду станут целенаправленно получать постоялицы соседнего «Дома для мамы», а это около полутора сотен женщин. А значит, веселого детского гомона, шума-гама и беготни на земле скоро станет чуточку больше.

Дмитрий Анохин

Фото Владимира Ходакова

Опубликовано: №15 (628) август, 2017 г.

СПРАВКА Центр гуманитарной помощи открыт по адресу: Николоямская ул., 57, стр. 7 со среды по субботу с 10 до 19 час. Тел. +7 (495) 678-75-46

Комментарий

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению :

БОРЕМСЯ С ПРИЧИНАМИ, А НЕ СО СЛЕДСТВИЕМ

Сторонники абортов утверждают, что общество должно оплачивать аборт, так как женщины часто отказываются от детей, не имея средств на содержание. Но Церковь не только призывает не делать аборты — она всячески поддерживает матерей, которые оказались в трудной ситуации. По патриаршему благословению сейчас по всей России создаются гуманитарные центры. За год открыто 55 таких центров, всего же их более сотни.