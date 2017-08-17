БЕСЦЕННЫЕ МЕЛОЧИ

Новый Центр гуманитарной помощи для беременных, женщин в кризисной ситуации и многодетных семей спасает несколько жизней ежедневно
Изнутри и не скажешь, что фактически он представляет собой два поставленных друг на друга больших контейнера для трансконтинентальных перевозок — настолько тут чисто, светло и опрятно. Лестницу на второй этаж, на склад пожертвований, охраняет громадный плюшевый медведь (ему не говорят, что он тоже благотворительный взнос, а то обидится). У входа на первый этаж — рабочий стол дежурной и картотека.
Магазин наоборот
Центр действует по принципу «каждому (вернее, каждой) — по потребностям», как ни иронично это кому-то покажется. Предлагаемый ассортимент скрупулезно выложен на стеллажах по разным классам и видам товаров: одежда для беременных, белье для новорожденных, обувь, игрушки. Только ценников на полках нет: допущенным в зал облюбованные товары выдаются бесплатно.
— Ну а если из припаркованного «Порше» выйдет молодая беременная в мехах и заявит, что оказалась в сложной жизненной ситуации, пустите? — интересуюсь у заведующей гуманитарным складом православной службы помощи «Милосердие» Елены Сидорчук.
— Пустим, но предварительно предельно внимательно и чутко обсудим, чем мы друг другу можем оказаться полезны. Помощь мы оказываем родителям-одиночкам и многодетным, а также беременным женщинам, если те действительно стоят перед выбором, сохранять ли далее плод или делать аборт. Есть еще два ограничения: каждый посетитель вправе бывать у нас не чаще раза в месяц и уносить не больше десяти товаров единовременно. Правда, из последнего правила делаем исключение для родителей, у которых по 11–12 детей (несмотря на то что мы работаем недавно, примерно каждую неделю такие к нам заходят).
Ура, склад!
— Подобрала младшей дочке нижнее белье, еще взяла молочные йогурты, — делится радостью нехитрых приобретений многодетная мама Галина Черчик из подмосковных Электроуглей. — У нас в городе подобных фондов поддержки малоимущих нет — ни государственных, ни частных. Конечно, кто-то скептически улыбнется: разве пара маек спасет! Но главное достоинство подобного объекта — в его комплексности: все, что нужно, можно найти в одном месте, а многодетным это особенно важно.
В НОВОМ ЦЕНТРЕ ПРОДУКТЫ И ОДЕЖДУ СТАНУТ ПОЛУЧАТЬ ПОСТОЯЛИЦЫ «ДОМА ДЛЯ МАМЫ». А ЗНАЧИТ, ШУМА-ГАМА И БЕГОТНИ НА ЗЕМЛЕ СТАНЕТ ЧУТОЧКУ БОЛЬШЕ
С детским питанием Галине Михайловне, впрочем, сильно повезло. На здешних полках встретить его можно, но только в качестве остатков от других благотворительных программ. Что же касается верхней одежды, примерно половина ассортимента — прошедший тщательную процедуру отбора и проверки качества секонд-хенд.
— На обувных полках нового товара больше, — говорит Сидорчук. — Вот только что один магазин, к примеру, целую линейку детских и женских туфель пожертвовал. Для благотворителей — как физических, так и юридических лиц — мы, кроме обычных дней работы (см. Справку. — Прим. ред.), открыты еще и по вторникам. Кстати, много детской одежды приносят нам те же мамочки, дети которых выросли из своих нарядов.
И немного счастья впридачу
Мария Кузнецова набивает обновками большую тряпичную сумку. Старшей из четырех дочек (скоро справляет 18-летие и идет работать) сапоги, младшей (восьми месяцев от роду, в графе «отец» в свидетельстве о рождении прочерк) — комбинезон, платьице, ватные гигиенические палочки и памперсы. «Пачка из 56 штук почти 600 рублей стоит!» — пряча глаза, словно бы оправдывается Мария.
Узнала она об этом центре на интернет-портале православной службы помощи «Милосердие». Конечно, нагрузку с семейного бюджета тысяч таких поднимающих маленьких детей (часто в одиночку) мам упаковка йогурта и пачка памперсов не снимет. Но жизнь слегка облегчит, а многодетным родителям, уж поверьте автору на слово, как раз этого для полного счастья иногда и не хватает.
А вот помощь беременным посетительницам часто не просто облегчает чью-то жизнь, а спасает ее. Теперь в новом центре бесплатные продукты и одежду станут целенаправленно получать постоялицы соседнего «Дома для мамы», а это около полутора сотен женщин. А значит, веселого детского гомона, шума-гама и беготни на земле скоро станет чуточку больше.
Дмитрий Анохин
Фото Владимира Ходакова
Опубликовано: №15 (628) август, 2017 г.
СПРАВКА
Центр гуманитарной помощи открыт по адресу: Николоямская ул., 57, стр. 7 со среды по субботу с 10 до 19 час. Тел. +7 (495) 678-75-46
Комментарий
Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению:
БОРЕМСЯ С ПРИЧИНАМИ, А НЕ СО СЛЕДСТВИЕМ
Сторонники абортов утверждают, что общество должно оплачивать аборт, так как женщины часто отказываются от детей, не имея средств на содержание. Но Церковь не только призывает не делать аборты — она всячески поддерживает матерей, которые оказались в трудной ситуации. По патриаршему благословению сейчас по всей России создаются гуманитарные центры. За год открыто 55 таких центров, всего же их более сотни.
Специально для «ПМ»
Мария Студеникина, руководитель гуманитарного центра и кризисного центра «Дом для мамы»:
РАЗГОВАРИВАЕМ КАК С РАВНЫМИ
Мы помогаем беременным, которые стоят перед выбором — сохранить беременность или совершить аборт — сделать выбор в пользу ребенка. Наш гуманитарный центр мы организовали так, чтобы каждый приходящий сюда имел возможность спокойно выбрать нужные вещи, примерить их, попить чаю со сладостями. Мы создали такую атмосферу, в которой женщины будут чувствовать себя посетителями, а не просителями.