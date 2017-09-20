БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ПРИХОДСКОГО ТИПА

«ПМ» проверила, как выполняется патриаршее указание о дежурстве священников в столичных церквах

Для церковного человека прийти в храм в подходящий час после богослужения и поговорить со своим духовником или другим священнослужителем о наболевшем не проблема. Вопросов у жаждущего спасения человека всегда достаточно. Еще больше вопросов у того, кто только начал свой путь в Православии. Но куда податься, если духовного отца пока нет, а во время исповеди у священника на внимательный разговор времени хватает не всегда?

Однажды был такой случай и у меня. На исповеди заговорила о том, от чего болит душа. А изрядно утомленный толпой «грешников» молодой священник оборвал на полуслове: «Этот случай не исповедальный, идите с Богом, матушка». Жаль, тогда он не сказал, куда именно идти и что я могу обратиться в другое время к нему или к дежурному священнику.

Общегородской практике внебогослужебного дежурства священнослужителей (в определенные дни и часы) четыре неполных года. Иметь в каждом храме дежурного священника на случай внезапно возникшей необходимости исповедаться или причастить тяжелобольного, а также для разъяснений вопросов мирян, касающихся веры и Церкви, Святейший Патриарх Кирилл распорядился в своем докладе на епархиальном собрании 20 декабря 2013 года. Мы решили проверить, как сегодня на практике выполняется то указание правящего архиерея.

В КАЖДОМ ВТОРОМ ХРАМЕ ДЕЖУРНОГО НЕ БЫЛО, НО В БЕСЕДЕ СО СВЯЩЕННИКОМ НЕ ОТКАЗАЛИ НИГДЕ

Сначала о грустном. В Сети по запросу «дежурный священник» я обнаружила телефон доверия Православной службы помощи «Милосердие» , по которому вроде как тоже можно позвонить, если требуется совет. Набирала этот номер несколько раз, но дозвониться так и не смогла.

Краткие же результаты нашего исследования дежурств на приходах таковы. Дежурные священники существуют как класс. Они доступны и готовы к диалогу, если вы… простой горожанин. А вот если представитесь журналистом, понадобится время на согласование и разрешения на интервью.

Если ваш вопрос не требует непосредственного присутствия в храме или вы не можете выйти из дома по состоянию здоровья, вас выслушают по телефону и, что самое приятное, тут же ответят. А если собеседник не очень занят, можете даже рассчитывать на задушевный разговор. Контактный телефон дежурного священника всегда приведен на доске информации, около свечного ящика либо на сайте в разделе «Контакты». Звоните, договариваетесь о встрече и, если батюшка интересуется сутью вопроса, в двух словах обозначаете, чего хотите. Тогда дежурный священник исходя из своего расписания назначает время.

В некоторых храмах расписание работы дежурных священников для бесед с прихожанами четко определено. Тогда подходящий день можно выбрать заранее. Но в этом случае лучше лишний раз перезвонить и уточнить: форс-мажоры у клириков никто не отменял.

Но все вышесказанное характерно для многоклирных приходов, то есть тех, где помимо настоятеля есть хотя бы один диакон. К сожалению, почти во всех строящихся или восстанавливающихся храмах служит только один священник (и то не ежедневно). Как показывает опыт, несмотря на большую загруженность, он готов говорить с вами и по телефону, и очно на приходе, а в его отсутствие в храме вы всегда сможете найти его номер телефона и узнать, когда можно будет побеседовать лично.

Примерно так обстоят дела с дежурствами в храме во имя Царя-страстотерпца Николая II в Аннине . Вот что говорит по этому поводу настоятель священник Тимофей Куропатов:

– У нас регулярного дежурства нет. Но любой человек может подойти к свечному ящику, и ему дадут мой телефон. Быстрый вопрос решаем тут же. Если требуется отдельная беседа, долгая исповедь или какая-то треба, договариваемся о времени. Как правило, встречаемся вечером, после рабочего дня. Можно приходить и очно – в любое время в выходной день, когда я почти всегда в храме.

Итак, подведем итог. Несмотря на то, что в каждом втором из обзвоненных или посещенных лично храмов дежурного не было, мне нигде не отказали в беседе со священником. Мои вопросы (не отвлеченно-придуманные, а взятые из реальной жизни – моей или моих знакомых) внимательно выслушивали, и ни один разговор, ни один ответ не оказался формальным.

Катерина Моисеенко

Опубликовано: №17 (630) сентябрь, 2017 г.