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БОГ СВОИХ НЕ БРОСАЕТ

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Автор: Дата: Просвещение

Священник Георгий Максимов: «Каждый грех уродует нашу душу»

Нередко светские люди говорят: как у вас, христиан, все просто – нагрешил, пошел, сказал священнику, и как будто ничего не было. Нередко и лукавый нашептывает нам во время искушения: поддайся, согреши сейчас, потом ведь сможешь на исповеди покаяться. Но не все так просто.

georgy_maximovДействительно, при искреннем раскаянии, подтвержденном изменением жизни, Бог прощает нам грех, но это не значит, что тот не оставляет в нас своего действия. Представьте, что некий мужчина страдал грехом пьянства. Однажды он заснул пьяным на холоде и отморозил пальцы, которые ему пришлось ампутировать. После этого он взялся за ум, покаялся, прекратил пить. Принял ли Господь его раскаяние? Да. Простил ли ему грех пьянства? Да. А выросли ли у этого человека заново пальцы? Нет.

Каждый грех уродует нашу душу, и последствия эти остаются с нами. После совершения некоторых грехов последствия приходится расхлебывать всю оставшуюся жизнь. Но даже сравнительно мелкие грехи, совершенные неоднократно, превращаются в греховные привычки, страсти, которые поселяются в нас, как паразит, постепенно отравляющий нас изнутри. Эти греховные страсти – все равно что ошейник, поводок от которого мы вручаем бесам, а им уже остается только дергать его и тащить нас на те грехи, которые мы уже давно не хотим совершать и от которых никакого удовольствия не получаем. Совершая грех, мы открываем душу для этой заразы, которая уродует, ослабляет и порабощает нас.

Конечно, каяться нужно. Покаяние – единственное лекарство для больной души, и без него мы не сможем сорвать с себя этот ошейник, освободиться от греха. Но даже искренне покаявшись, мы уже никогда не будем такими, какими бы стали, если бы не совершали тот грех, то падение.

У святых отцов мы можем найти много практических советов, как победить греховные страсти, а в таинстве Причащения Господь дает нам силы для победы. И это возможно, и в наше время есть православные христиане, которые побеждают свои страсти, освобождаются от них.

Может быть, кто-то скажет: я слишком слаб и не чувствую в себе сил победить. Что ж, по крайней мере борись, не сдавайся греху, не опускай руки. Если и сто раз пал, сто раз вставай и продолжай бороться. Преподобный Амвросий Оптинский говорит, что даже если мы и не победим страсть, но не прекратим бороться с ней и в этом состоянии умрем, Господь примет нас в Свое Царствие. Потому что, хотя мы и не предстали перед Ним победителями в духовной брани, но мы и не предстали сдавшимися.

Итак, будем непримиримы в борьбе со старыми грехами и станем оберегать себя от новых. Не стоит бояться и унывать, как будто мы оставлены одни в этой борьбе – ведь мы «сограждане святым и свои Богу» (Еф. 2, 19), а Бог своих не бросает.

Священник Георгий Максимов
Опубликовано: №4 (617) февраль, 2017 г.

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