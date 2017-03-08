БОГ СВОИХ НЕ БРОСАЕТ

Священник Георгий Максимов: «Каждый грех уродует нашу душу»

Нередко светские люди говорят: как у вас, христиан, все просто – нагрешил, пошел, сказал священнику, и как будто ничего не было. Нередко и лукавый нашептывает нам во время искушения: поддайся, согреши сейчас, потом ведь сможешь на исповеди покаяться. Но не все так просто.

Действительно, при искреннем раскаянии, подтвержденном изменением жизни, Бог прощает нам грех, но это не значит, что тот не оставляет в нас своего действия. Представьте, что некий мужчина страдал грехом пьянства. Однажды он заснул пьяным на холоде и отморозил пальцы, которые ему пришлось ампутировать. После этого он взялся за ум, покаялся, прекратил пить. Принял ли Господь его раскаяние? Да. Простил ли ему грех пьянства? Да. А выросли ли у этого человека заново пальцы? Нет.

Каждый грех уродует нашу душу, и последствия эти остаются с нами. После совершения некоторых грехов последствия приходится расхлебывать всю оставшуюся жизнь. Но даже сравнительно мелкие грехи, совершенные неоднократно, превращаются в греховные привычки, страсти, которые поселяются в нас, как паразит, постепенно отравляющий нас изнутри. Эти греховные страсти – все равно что ошейник, поводок от которого мы вручаем бесам, а им уже остается только дергать его и тащить нас на те грехи, которые мы уже давно не хотим совершать и от которых никакого удовольствия не получаем. Совершая грех, мы открываем душу для этой заразы, которая уродует, ослабляет и порабощает нас.

Конечно, каяться нужно. Покаяние – единственное лекарство для больной души, и без него мы не сможем сорвать с себя этот ошейник, освободиться от греха. Но даже искренне покаявшись, мы уже никогда не будем такими, какими бы стали, если бы не совершали тот грех, то падение.

У святых отцов мы можем найти много практических советов, как победить греховные страсти, а в таинстве Причащения Господь дает нам силы для победы. И это возможно, и в наше время есть православные христиане, которые побеждают свои страсти, освобождаются от них.

Может быть, кто-то скажет: я слишком слаб и не чувствую в себе сил победить. Что ж, по крайней мере борись, не сдавайся греху, не опускай руки. Если и сто раз пал, сто раз вставай и продолжай бороться. Преподобный Амвросий Оптинский говорит, что даже если мы и не победим страсть, но не прекратим бороться с ней и в этом состоянии умрем, Господь примет нас в Свое Царствие. Потому что, хотя мы и не предстали перед Ним победителями в духовной брани, но мы и не предстали сдавшимися.

Итак, будем непримиримы в борьбе со старыми грехами и станем оберегать себя от новых. Не стоит бояться и унывать, как будто мы оставлены одни в этой борьбе – ведь мы «сограждане святым и свои Богу» (Еф. 2, 19), а Бог своих не бросает.

Священник Георгий Максимов

Опубликовано: №4 (617) февраль, 2017 г.