БРАКОВАННЫЕ УЛЬТИМАТУМЫ

Почему венчанные разводятся

Какой же радостью было увидеть через полосу от своей рубрики постоянную колонку Дениса Ахалашвили! На Facebook мы с ним старинные друзья, и о нем сложилось впечатление как о человеке очень позитивном. А после прочтения его «Мужского взгляда» (см. прошлый, 12-й номер газеты) не только уверилась в этом, но даже и поспорить захотелось. Хотя себя считаю подлинной оптимисткой с большой буквы и была бы рада в данном случае проиграть.

Денис говорил о любви между мужчиной и женщиной, а также кратко обрисовал всем известные ужасы об условной жене, с годами ставшей морщинистой, толстой и старой и получившей от мужа ультиматум: или «официальная» молодая любовница, или развод. Тут я спорить, увы, не берусь, но дальше Денис пишет: «У православных людей таких проблем нет».

Увы, есть. Слава Богу, моих бабушку и дедушку мэр Собянин поздравлял с 60-летием законного брака, папу с мамой разлучила только могила, да и сама я, выйдя замуж со школьной скамьи, умудряюсь полтора десятка лет держаться в браке, которому не давали больше года. Поэтому по себе знаю, что нет ничего страшнее, чем считать, что «правильный», «православный» союз убережет женщину от описанного выше.

Нет, это далеко не гарантия. Ведь воцерковленные женщины чаще скрывают проблемы, обсуждая их не с подругами, а с духовником. Что и помогает спасать семьи, прощая всякое, в том числе и ранее процитированные ультиматумы. Однако здесь кроется и ловушка: молоденькие девушки, начавшие построение малой Церкви, свято верят, что все вокруг живут идеально и только они попали во что-то не самое лучистое. И почему-то только когда женщина наедине сама с собой (не станет же ей духовник у аналоя говорить: «Оглянись налево, это Маша, у нее пятеро детей и гулящий муж, а это Глаша, которую благоверный и вовсе покинул; да-да, Дуня – его вторая супруга, на 25 лет моложе, и каково Глаше – тебе лучше не знать никогда!») переживает свою боль и становится по-настоящему взрослой и опытной, к ней подтягиваются Маша и Глаша. Чтобы просто поболтать.

Девочки, почему нельзя было предупредить раньше? Мужчины, зачем вводить в заблуждение, говоря, что православный взгляд не заметит 20 лишних кило? Давайте быть честными. У православных все те же проблемы. Но нам много легче. Именно потому, что у нас есть вера, исповедь, причастие и духовник, а не бабьи сплетни; призыв прощать, а не рушить. И наконец, глубокое понимание, что семья – это работа. И не вторая, и не третья, а первая.

Пелагея Тюренкова (p.tyurenkova@gmail.com)

Опубликовано: №13 (626) июль, 2017 г.