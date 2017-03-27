ЧЕРТЕЖИ И МИРАЖИ

Кремль, который мы потеряли

Ровно 280 лет назад, 12 марта 1737 (по некоторым данным – 1738) года родился выдающийся русский архитектор Василий Баженов – яркий представитель классицизма и признанный основоположник неоготического стиля в русской архитектуре. В историю московского зодчества ему было суждено войти, пожалуй, как самому яркому неудачнику да еще как автору наиболее спорного проекта переустройства Кремля. И это, вероятно, тот самый случай, когда следует порадоваться нереализованности смелых задумок.

А я в Россию, домой хочу…

Баженов – первый русский, с триумфом выдержавший экзамен в Парижской академии архитектуры. Золотую медаль ему не вручили лишь из-за «инославного» вероисповедания. На экзамене в Римской академии баженовские проекты встречают аплодисментами. Баженову нет и 30 лет, а Болонская и Флорентийская академии искусств почитают за честь видеть его в своих рядах. Людовик XV пригласил мастера работать в Париж и очень удивился отказу. Но…

«Отважусь упомянуть, что я родился уже художником. Рисовать я учился на песке, на бумаге, на стенах и на всяком таком месте. По зимам из снегу делывал палаты и статуи». Василий Баженов

В 2018 году исполнится 250 лет с момента высочайшего учреждения Экспедиции по строению Большого Кремлевского дворца. На должность ее главного архитектора Екатерина II назначила Баженова, который в качестве помощника пригласил друга детства Матвея Казакова. Средневековую крепость Баженов задумал перестроить в едва ли не самый большой в мире дворец, состоящий из системы форумов.

Размах был присущ Баженову поистине грандиозный. Новое строение должно было занять всю кремлевскую территорию по периметру стен, которые… планировалось пустить под нож. Под снос попадало и все остальное, кроме трех соборов, колокольни Ивана Великого и Грановитой палаты. Ни кремлевским монастырям, ни Патриаршим и Мироваренным палатам, ни храму Спаса-на-Бору, равно как и многим другим зданиям-памятникам, в баженовском проекте места не находилось. Сам дворец планировался таких размеров, что практически полностью закрывал собой храмы Соборной площади. Только Иван Великий немного выступал над колоннадой…

Кремлевский мечтатель

Центральный атриум носил очертания площади Святого Петра в Риме, воображаемая ось проходила вдоль Боровицкого холма по направлению запад – восток. Так зодчий трактовал идею Третьего Рима без исторического груза прежних эпох.

«Предмет есть таков, чтобы обновить вид с его древностью и обветшалого и нестройного града. Исчезнет тогда слава древних семи чудес, народы европейские, узрев восставший из недр земных новый Кремль, объяты будут удивлением величавости и огромности оного». Василий Баженов

Ознакомившись с чертежами, Екатерина II выделила на первую очередь строительства гигантскую сумму – тридцать миллионов рублей, ровно половину всей сметы. В Кремле выстроили специальный демонстрационный павильон для макета высотой в человеческий рост: интерьеры как настоящие, даже мрамор на колоннах и стекла в окнах… Уже успели разобрать выходящие на набережную стены и башни и вырыть рвы под фундамент. Первого июня 1773 года даже состоялась закладка, и была отчеканена по этому случаю памятная медаль.

А потом… Екатерина II охладела к проекту. Она продемонстрировала миру состоятельность империи. Но война с Турцией выиграна, в казне после Пугачевского бунта пусто, гигантский дворец больше не нужен. «Прибрать» за Баженовым и выстроить здание Сената поручили… старому приятелю Казакову.

Тайна, унесенная в могилу

Баженов разорен. С точностью до мельчайших деталей, напоминающих фарс, эта драма повторится спустя 12 лет в Царицыне – разве что там и Казаков не успеет воплотить в камне свой замысел. Но это уже другая история…

«Все оное время гоним судьбою в теперешнем чине. А более всего стеснило дух мой пятнадцатитысячное число рублей долгу, который я нажил не мотовством, а усердием моим Отечеству, набирая беднейших. И для их обучения выписывал книги, покупал редкие картины и все, что касается до художества, в уповании, что начатое великое здание в Кремле будет продолжаться. А я только остался без здоровья с повреждением зрения». Василий Баженов.

Теперь мы не можем с абсолютной уверенностью приписывать Баженову авторство даже тех шедевров, к которым он очевиднейшим образом приложил руку. Тайну полного «отцовства» Дома Пашкова, Дома Юшкова на Мясницкой улице, Владимирской церкви в подмосковном Быкове он унес с собой в могилу. Не сохранилось ни единого оригинала проектных документов с его автографом!

Исчезновение подлинных чертежей искусствовед и реставратор Игорь Грабарь объясняет так. Потомки Баженова по крупицам собирали его проекты из государственных учреждений и частных собраний. Образовалась внушительная коллекция, но после смерти всех близких архитектора сундук с бумагами пошел на… оклейку стен в избах его крепостных в Тульской губернии. Собрать собрали, а издать так и не смогли…

Иван Дмитров, фото Владимира Ходакова

Опубликовано: №6 (619) март, 2017 г.