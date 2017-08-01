ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР

Криптовалюта: инновация или демонизация?

Разные криптовалюты сегодня вызывают повышенное внимание не только специалистов в области финансовых отношений, но и простых людей. Особый интерес к криптовалютам заметен в молодежной среде.

Еще бы: это как будто новые деньги, не связанные с банками, не контролируемые ими. Возникают вроде бы без усилий и затрат майнера – пользователя ПК, который добывает «новые деньги» не трудом, а ниоткуда при помощи своего «друга» – компьютера. Добытые и накопленные биткойны и другие криптовалюты принимаются к оплате и могут обмениваться на настоящие доллары, евро, юани. Этот криптовалютный бум требует изучения и оценки – как с точки зрения научной теории, так и с морально-нравственных позиций христианского вероучения. Ведь именно молодые люди с неокрепшей психикой и несформировавшимся мировоззрением особенно озабочены дармовыми доходами. Выводы, увы, неутешительны. Новейшие криптовалюты не просто дематериализованные деньги. Это так называемые «интеллектуальные» деньги, утратившие видимую связь не только с материальной, товарной, трудовой основой, но и с государством и банковской индустрией. Именно здесь и таится основная духовная опасность криптовалют, их пагубное влияние на человека. Разрушается сам смысл экономического поведения индивида. Вместо христианского трудолюбия: «В поте лица твоего будешь есть хлеб» (Быт.3,19) – демоническое стремление урвать, добыть, получить задаром.

Лариса Клепикова, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики факультета социальных наук ПСТГУ

Опубликовано: №14 (627) июль, 2017 г.



Читайте также: МИКРОБЫ ФИНАНСОВОГО МИРА. Деньги виртуальные – лихорадка реальная