ДОРОГА РУССКОЙ МЕДИЦИНЫ

От Новодевичьего сквера до Девичьего поля

Последний октябрьский день – память апостола Луки. Святой часто упоминается как евангелист и иконописец. Меж тем он еще и первый новозаветный врач! Кстати, это сказывается на деталях его повествования: апостол чаще других употребляет названия болезней. Предлагаем вспомнить некоторых заслуженных лекарей нашего города во время прогулки по московскому району Хамовники.

Девичье поле: кто впервые использовал гипс при переломах

В сквере у Новодевичьего монастыря уже пожелтели листья. Кроны деревьев все прозрачнее. Вскоре можно будет любоваться видом на пруд с верхней аллеи. Выхожу на Большую Пироговскую улицу. Раньше здесь располагалось Девичье поле – популярное до революции место народных гуляний. С расширением Медицинского факультета Московского университета это место отдали под строительство. Руководил проектом заслуженный хирург Николай Склифосовский. За средствами он обращался к благотворителям. В русско-турецкую войну профессор участвовал в военных кампаниях, собирая в полевых условиях ценные материалы для развития медицины. Одним из первых стал проводить операции на печени и на желчном пузыре.

Профессор принадлежал научной школе известного хирурга Николая Пирогова, который впервые стал использовать гипс при лечении переломов. Его изобретение спасло многих пациентов от ампутаций. Скульптуру ученого в кресле можно увидеть здесь же – возле первой клинической больницы. По признанию современников, этот памятник работы Шервуда обладает выдающимся портретным сходством.

Лаборатория в храме: Владимир Демихов – основатель российской трансплантологии

Захожу в храм преподобного Димитрия Прилуцкого в клиническом городке МГМУ имени Сеченова. Здесь есть иконы святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и великомученика Пантелеимона с мощами этих угодников. Напомним, как именно будущий святитель выбрал свою профессию – ведь в юности он был очень способен к рисованию, участвовал в выставках и собирался поступать в Петербургскую академию ­художеств: «Во время вступительных экзаменов мной овладело тяжелое раздумье… – пишет он в своей авто­биогра­фии. – Недолгие колебания кончились решением, что я не вправе заниматься тем, что мне нравится, но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей. Из Академии я послал матери телеграмму о желании поступить на медицинский факультет…»

После революции церковь преподобного Димитрия не действовала, некоторое время в ее стенах располагалась лаборатория по хирургии и трансплантологии.

И здесь самое время вспомнить о другом советском враче-экспериментаторе, ученом с трудной судьбой – Владимире Демихове, основателе российской трансплантологии. Будучи студентом биологического факультета МГУ, он на деньги, вырученные от продажи костюма, конструирует искусственное сердце для собаки. Первая в мире пересадка сердца, легкого и печени собаке также осуществлена Демиховым. Увы, перед дальнейшими экспериментами ученого государство поставило шлагбаум.

Официальные лица ссылались на отсутствие у него соответствующего специального образования для этого. К защите диссертации Демихова не допустили, а министр здравоохранения СССР Борис Петровский стал его явным недоброжелателем. Критики называли эксперименты ученого аморальными и антинаучными. Его долго не брали на работу. Ученый с большим трудом получил крохотную лабораторию – полуподвальное помещение флигеля бывшей усадьбы Шереметевых. В маленькой, душной и сырой комнате Демихов проводил операции над собаками. На Родине о нем почти не знали, даже когда его имя прозвучало по всему миру, а его книги перевели в Нью-Йорке, Берлине и Мадриде.

Марина Чудненко

Опубликовано: №20 (633) октябрь, 2017 г.

