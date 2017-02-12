ЭКСПЕДИЦИЯ К БОГУ

29 января в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя участники проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» подвели итоги своей деятельности.

У каждого свой путь на Русский Север. Но тот, кто увидел хотя бы раз эти пейзажи, не может их забыть! Ведь, как любил повторять художник и этнограф Степан Писахов, Север своей красотой венчает земной шар. У проекта – первый юбилей: ему исполнилось ровно 10 лет.

За это время состоялось 240 экспедиций, в которых приняли участие более трех тысяч волонтеров, обследовано 350 храмов и часовен, в 127 проведены противоаварийные и консервационные работы. А еще созданы свыше трех десятков семей, где уже родились дети!

Добровольцы спасают деревянные храмы-памятники и создают новые семьи

Началось все в 2006 году с первой поездки в Архангельскую область, в деревню Ворзогоры. В 2009 году экспедиции отправляются в Вологодскую область. Потом присоединяется Карелия. Далее – Ленинградская, Тверская, Кировская области, Республика Коми… В прошлом году добровольцы впервые потрудились в Марий Эл.

Год от года растет не только количество участников, но и профессиональный уровень проводимых работ. Многие потом вспоминают свое участие в экспедициях как один из самых ярких моментов в жизни!

В 2013 году в одном из разрушенных храмов во время экспедиции был обнаружен настоящий клад – серебряный с позолотой евхаристический набор.

– То непередаваемое чувство полета, изначальной красоты мира навсегда остаются в сердце, – делятся своими впечатлениями участники экспедиций Евгений Кочетков и Дмитрий Беляев.

Одно из главных сокровищ Русского Севера – местные жители. Открытые, душевные, со светлыми лицами, они тоже принимают активное участие в восстановлении храмов и церквей. В народной любви – мощная сила возрождения! И, кстати, именно благодаря народному финансированию, путем краудфандинга, был снят документальный фильм «Атлантида Русского Севера» (см. номер 15 (580) «ПМ» за 2015 г.)

Комментарий

Сердечное восприятие мира

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил:

Русский человек русским становится именно потому, что он связан с Православием, привержен православным ценностям и ценностям Руси. Проект «Общее дело» занимается живыми очагами святой Руси, которые формируют не только сознание русского человека, но и его сердечное восприятие. А сердце обмануть невозможно! Место воспитания сердца – храм Божий. Храмы Русского Севера воспитывают человека уже одним воззрением на них и пребыванием там. Священник Алексий Яковлев,

руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера»:

В прошлом году у нас было 67 экспедиций. Хотелось бы, чтобы их было еще больше, чтобы наш проект стал народным движением. Тогда мы сможем заниматься не только деревянными храмами, которых около семи сотен, но и десятками тысяч каменных церквей. Возрождение храмов – это еще и возрождение душ тех людей, которые принимают в этом участие. Потому что святыни – это отражение внутреннего мира, это душа, воплощенная в дереве или в камне. Поэтому так важно почтение к людям, которые их строили, к своему народу, к своей земле и традициям.

Алина Бурмистрова

Фото Владимира Горбунова

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