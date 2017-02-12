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ЭКСПЕДИЦИЯ К БОГУ

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Автор: Дата: ПРОЕКТор, ЮБИЛЕЙ

29 января в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя участники проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» подвели итоги своей деятельности.

У каждого свой путь на Русский Север. Но тот, кто увидел хотя бы раз эти пейзажи, не может их забыть! Ведь, как любил повторять художник и этнограф Степан Писахов, Север своей красотой венчает земной шар. У проекта – первый юбилей: ему исполнилось ровно 10 лет.

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Выступление митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила (Доровских)

За это время состоялось 240 экспедиций, в которых приняли участие более трех тысяч волонтеров, обследовано 350 храмов и часовен, в 127 проведены противоаварийные и консервационные работы. А еще созданы свыше трех десятков семей, где уже родились дети!

Добровольцы спасают деревянные храмы-памятники

и создают новые семьи

Началось все в 2006 году с первой поездки в Архангельскую область, в деревню Ворзогоры. В 2009 году экспедиции отправляются в Вологодскую область. Потом присоединяется Карелия. Далее – Ленинградская, Тверская, Кировская области, Республика Коми… В прошлом году добровольцы впервые потрудились в Марий Эл.

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Выступление театра танца ГЖЕЛЬ

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Ведущий вечера – народный артист РФ Дмитрий Певцов

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Выступление хора Сретенского монастыря

Год от года растет не только количество участников, но и профессиональный уровень проводимых работ. Многие потом вспоминают свое участие в экспедициях как один из самых ярких моментов в жизни!

В 2013 году в одном из разрушенных храмов во время экспедиции был обнаружен настоящий клад – серебряный с позолотой евхаристический набор.

– То непередаваемое чувство полета, изначальной красоты мира навсегда остаются в сердце, – делятся своими впечатлениями участники экспедиций Евгений Кочетков и Дмитрий Беляев.

Одно из главных сокровищ Русского Севера – местные жители. Открытые, душевные, со светлыми лицами, они тоже принимают активное участие в восстановлении храмов и церквей. В народной любви – мощная сила возрождения! И, кстати, именно благодаря народному финансированию, путем краудфандинга, был снят документальный фильм «Атлантида Русского Севера» (см. номер 15 (580) «ПМ» за 2015 г.)

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Священник Алексей Яковлев с супругой Татьяной Юшмановой

Комментарий
Сердечное восприятие мира
Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил:
Русский человек русским становится именно потому, что он связан с Православием, привержен православным ценностям и ценностям Руси. Проект «Общее дело» занимается живыми очагами святой Руси, которые формируют не только сознание русского человека, но и его сердечное восприятие. А сердце обмануть невозможно! Место воспитания сердца – храм Божий. Храмы Русского Севера воспитывают человека уже одним воззрением на них и пребыванием там.

Священник Алексий Яковлев,
руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера»:
В прошлом году у нас было 67 экспедиций. Хотелось бы, чтобы их было еще больше, чтобы наш проект стал народным движением. Тогда мы сможем заниматься не только деревянными храмами, которых около семи сотен, но и десятками тысяч каменных церквей. Возрождение храмов – это еще и возрождение душ тех людей, которые принимают в этом участие. Потому что святыни – это отражение внутреннего мира, это душа, воплощенная в дереве или в камне. Поэтому так важно почтение к людям, которые их строили, к своему народу, к своей земле и традициям.

Алина Бурмистрова
Фото Владимира Горбунова

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