ЕМУ НЕ ВОСКРЕСНУТЬ

Большевистская утопия, леденящая кровь

Ленин был классическим западноевропейским атеистом. Банальным буржуа в морали, эстетических вкусах, политическом мышлении. Но это был фанатик, без остатка посвятивший себя воплощению своего плоского буржуазного якобинского видения социализма. И именно этот фанатизм вознес его на вершину истории, как некогда случилось со столь же скучным Робеспьером.

Могилы Робеспьера, как известно, не существует: он был закопан в одном общем рву со своими сподвижниками, став одной из последних жертв развязанного им террора. Шутники даже сочинили эпитафию: «Прохожий, не печалься над моей судьбой, ты был бы мертв, когда б я был живой». С захоронением Ленина получилось иначе. Сперва его забальзамировали и поместили во временный мавзолей, чтобы трудящиеся со всех концов страны успели попрощаться с вождем. Но оказалось, нет ничего более постоянного, чем временное.

Мавзолей и мумия в нем превратились в мрачноватый фетиш в центре столицы.

Пылавший плоской ненавистью к религии, идеализму и поповщине буржуа превратился в оккультные антимощи безумной коммунистической религии. Причину этого странного эксперимента, впрочем, понять не трудно. Соратник Ленина, многократно им разруганный в философских работах Александр Богданов (Малиновский) верил, что скоро наука сможет воскрешать мертвых. Он разработал целую теорию коммунистического вампиризма, согласно которой старые большевики должны были подпитываться кровью молодых студентов. Во время одного из таких переливаний сам Богданов и умер, причем вампира от греха подальше кремировали.

А мавзолей остался все более непонятным артефактом сатанинской надежды на воскресение без Христа. Полагаю, сохранение этого артефакта фанатизма, невежества и кощунства на всеобщем обозрении противоречит не только православной вере, но и здравому смыслу, а также равно противно как христианскому, так и атеистическому мировидению. И если кто-то хочет почтить память революционного вождя и главы первого советского правительства, существует множество способов его достойного светского погребения, не отсылающего нашу память к леденящим кровь вампирическим утопиям.

Егор Холмогоров

Опубликовано: №6 (619) март, 2017 г.