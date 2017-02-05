ЭТУ ВОДУ ПИТЬ НЕЛЬЗЯ!

Страх и похоть в одном «Викинге»

Громкая кинопремьера нынешней зимы – фильм «Викинг» – предлагает зрителям обратиться к биографии святого Крестителя Руси. Личности и ее роли в истории нашей страны активно обсуждаемой, даже популярной. Вроде бы рейтинг гарантирован.

Как известно, в молодости князь Владимир был великим грешником – жестоким коварным убийцей, грозным завоевателем, неистовым в своих плотских страстях. Приняв крещение и преобразившись дарами Духа Святого, он стал героем веры – кротким, скорым на милостыню, всю свою энергию тратящим на защиту народа от кочевников и на его духовное просвещение. Что нам показали вместо этого в исполнении звездного Данилы Козловского? Труса, мямлю, нытика, принимающего новую веру из одного только страха перед печенегами, которые якобы «не воюют с ромеями» (утверждение, нисколько не соответствующее историческим фактам). В его духовном преображении нет ни сознательного продуманного выбора, о котором рассказывают летописи, ни чудесного духовного прозрения. Только страх и похоть!

На фоне этой духовной невнятицы – полный исторический и эстетический провал. Перепутаны и искажены все исторические факты. Бывшая в то время одним из главных торгово-транспортных коридоров Европы Древняя Русь представлена нищей, убогой и беспредельно грязной. Кто-то из апологетов фильма захочет тут усмотреть аллегорию: мол, языческая Русь была скверна и грязна, а христианская стала красива и пригожа. Однако в фильме такой мысли, конечно же, нет. Напротив, намереваясь принести в жертву христианского мальчика-варяга, язычники, наконец, принаряжаются, убираются цветами, веселеют – вообще становятся похожими на людей. Так что перед нами, увы, не христианская, а как раз криптоязыческая проповедь.

Не понятна авторам и потому не раскрыта самая суть таинства крещения. Священник Анастас объясняет ее Владимиру, вливая в чистую воду лампадное масло (странноватый символ греха), а потом поджигая его – символически уничтожая грехи: «Можно ли теперь пить воду?» «Можно, только вонючая», – отвечает князь. Получается, авторы фильма утверждают: и после крещения человек «пованивает» прежними грехами. Но ведь это прямо противоречит христианскому вероучению! Боюсь, тут проявилось подлинное отношение создателей фильма к Древней Руси. Они постарались выставить ее смердящей, прозрачно намекнув, что и крещение ей не помогло.

Егор Холмогоров