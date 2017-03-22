ФРУКТОВЫЙ ПЛОВ

Рис и вдохновение по вкусу

По традиции «ПМ» радует читателей рецептами вкусных, оригинальных и калорийных блюд Великого поста. Сегодня предлагаем вашему вниманию любимый рецепт отчаянного московского домохозяина Андрея Клочкова.

Ингредиенты

рафинированное подсолнечное масло – 1 стакан;

лук репчатый – 1 кг;

морковь – 1 кг;

курага – 12 шт.;

чернослив без косточек – 12 шт.;

изюм без косточек – 1 горсть;

набор специй для плова (зира, шафран, паприка, перец красный, пажитник, барбарис) – 2 ст. л.;

соль – 2–3 ч. л.;

кардамон – 5 шт. (в коробочках, не молотый);

гвоздика – 3 шт.;

чеснок – 1 головка;

рис – 1 кг.

Раскаляем в 5-литровом казане стакан хорошего рафинированного масла. Бросаем в него маленькую (с грецкий орех) очищенную луковицу и прожигаем ее там до коричневого цвета, а потом выбрасываем. В раскаленное масло добавляем лук, порезанный полукольцами, и морковь, нашинкованную тонкими полосками. Жарим морковь с луком, регулярно перемешивая, чтобы не пригорело, на довольно сильном огне минут двадцать.

Пока обжаривается зирвак, готовим сухофрукты. Чернослив моем и разрезаем: крупные плоды – на четвертинки, мелкие – на половинки. Вымоченную заранее в течение 15–20 минут в горячей воде курагу тоже режем на половинки или четвертинки. Изюм моем и просушиваем, затем сухофрукты перемешиваем.

Добавляем соль и полный комплект специй, кардамон и гвоздички, дополнительно зиру и немного барбариса. Обжариваем постный зирвак со специями еще 10–15 минут. За это время кипятим чайник воды.

Зирвак разглаживаем. В центр помещаем головку чеснока, вокруг – приготовленные сухофрукты. Сверху насыпаем килограмм риса. Через шумовку заливаем из чайника кипящую воду (примерно 3-сантиметровым слоем поверх риса).

Увеличиваем огонь. Через некоторое время делаем дырочки в рисе до самого дна казана в трех-четырех местах (чтобы вода быстрее впиталась и зирвак не подгорел). Смотрим на содержимое в лунках, не забывая периодически их протыкать. Если жидкость мутная – вода еще полностью не выкипела, а если поблескивает – можно смело уменьшить огонь до минимума.

Шумовкой чуть отгребаем рис от краев казана. Накрываем казан крышкой, варим десять минут. Открываем крышку и шумовкой аккуратно переворачиваем верхний слой риса (на глубину около 1–2 см) пластами. Закрываем, варим еще десять минут.

Аккуратно переворачивая верхний слой риса, пробуем. По готовности выключаем огонь, разгребаем серединку, вынимаем чеснок. Плов тщательно перемешиваем, досаливаем по вкусу.

Разравниваем поверхность, возвращаем чеснок в центр, закрываем крышкой. Через 10–15 минут можно раскладывать по тарелкам – постный плов готов!

Кстати

В этом рецепте чернослив можно заменить на полкило порезанной небольшими кубиками тыквы (свежей либо замороженной). Она добавляется вместе с сухофруктами.

Андрей Клочков

Опубликовано: №5 (618) март, 2017 г.