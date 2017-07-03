ФУНДАМЕНТ И КРЫША

Семейный клан против опенспейса

Из редакции я выхожу абсолютно счастливой. ­Во-первых, на улице июнь, а на мне красивая меховая жилетка, которую до «глобального потепления» можно было выгулять разве что пару раз в год. Во-вторых, до замирания сердца люблю классические редакции православных изданий, где вместо опенспейса – цокольный этаж храма, вместо бизнес-ланча – пирожки в трапезной, а на руках выпускающего редактора – ­малыш. Наконец (и самое главное), главный редактор только что благословил (не правда ли, звучит лучше, чем бездушное «утвердил»?) новую рубрику. Женскую, «за жизнь».

«У меня будет новая колонка в «Православной Москве»!» – тут же пишу в семейный чат. Он начинает мигать поздравительно-одобряющими сообщениями и смайликами. Чат большой, как и моя семья. Нас девять человек, а еще совсем недавно, до внезапного ухода папы и, наоборот, долгого и мучительного ухода бабушки, была полновесная футбольная команда. И мы обитаем все вместе! Более того, это не какая-то вынужденная мера неудавшихся жизней четырех поколений. Еще несколько лет назад мы решили рискнуть и позволить себе не пойти на поводу у общества, а довериться своему желанию и Богу. Съехались, выкупив пятикомнатную коммунальную квартиру на Пресне и дом в Подмосковье, где дети и старики проводят лето.

БЫЛО БЕЗУМНО СТРАШНО, ПОТОМУ ЧТО ПУГАЛИ ТАК, ЧТО ОЙ. МАМЕ ГОВОРИЛИ: ВСЯ ЭТА ЗАТЕЯ ПРИВЕДЕТ К ТОМУ, ЧТО ОНА ЗАКОНЧИТ ЖИЗНЬ В КАНАВЕ

Мне предрекали стопроцентный развод с мужем и пожизненную ссору с сестрами. Но мы закрыли глаза, перекрестились, все продали, сходили в банк за недостающим и сделали то, чего как огня боятся современники: стали жить кланом. Сегодня эта некогда абсолютно привычная русскому человеку форма жизни демонизируется. Нас уверяют, будто для детей работающей мамы няня гораздо лучше родной бабушки. Ведь та, помогая с внуками, может поранить нежную психику родителей. Мы привыкли к тому, что за беспомощными стариками присматривают сиделки. И фон их «дожития» – совсем не голоса и топот правнуков.

Современная медийная среда слишком ориентирована на молодых и успешных. Нас учат косметическому ремонту, забывая рассказать о фундаменте, коммуникациях и крыше. Поэтому связующей нитью моих рассказов из жизни той самой молодой православной москвички будет жизнь большой семьи из четырех поколений, где самому младшему – семь, а самому старшему – 87.

Пелагея Тюренкова (p.tyurenkova@gmail.com)

Опубликовано: №12 (625) июнь, 2017 г.