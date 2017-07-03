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Фото Юлии Жнякиной

ФУНДАМЕНТ И КРЫША

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Автор: Дата: ЖЕНСКИЕ МЫСЛИ

Семейный клан против опенспейса

Из редакции я выхожу абсолютно счастливой. ­Во-первых, на улице июнь, а на мне красивая меховая жилетка, которую до «глобального потепления» можно было выгулять разве что пару раз в год. Во-вторых, до замирания сердца люблю классические редакции православных изданий, где вместо опенспейса – цокольный этаж храма, вместо бизнес-ланча – пирожки в трапезной, а на руках выпускающего редактора – ­малыш. Наконец (и самое главное), главный редактор только что благословил (не правда ли, звучит лучше, чем бездушное «утвердил»?) новую рубрику. Женскую, «за жизнь».

Рубрику ведет Пелагея Тюренкова

«У меня будет новая колонка в «Православной Москве»!» – тут же пишу в семейный чат. Он начинает мигать поздравительно-одобряющими сообщениями и смайликами. Чат большой, как и моя семья. Нас девять человек, а еще совсем недавно, до внезапного ухода папы и, наоборот, долгого и мучительного ухода бабушки, была полновесная футбольная команда. И мы обитаем все вместе! Более того, это не какая-то вынужденная мера неудавшихся жизней четырех поколений. Еще несколько лет назад мы решили рискнуть и позволить себе не пойти на поводу у общества, а довериться своему желанию и Богу. Съехались, выкупив пятикомнатную коммунальную квартиру на Пресне и дом в Подмосковье, где дети и старики проводят лето.

БЫЛО БЕЗУМНО СТРАШНО, ПОТОМУ ЧТО ПУГАЛИ ТАК, ЧТО ОЙ. МАМЕ ГОВОРИЛИ: ВСЯ ЭТА ЗАТЕЯ ПРИВЕДЕТ К ТОМУ, ЧТО ОНА ЗАКОНЧИТ ЖИЗНЬ В КАНАВЕ

Мне предрекали стопроцентный развод с мужем и пожизненную ссору с сестрами. Но мы закрыли глаза, перекрестились, все продали, сходили в банк за недостающим и сделали то, чего как огня боятся современники: стали жить кланом. Сегодня эта некогда абсолютно привычная русскому человеку форма жизни демонизируется. Нас уверяют, будто для детей работающей мамы няня гораздо лучше родной бабушки. Ведь та, помогая с внуками, может поранить нежную психику родителей. Мы привыкли к тому, что за беспомощными стариками присматривают сиделки. И фон их «дожития» – совсем не голоса и топот правнуков.

Современная медийная среда слишком ориентирована на молодых и успешных. Нас учат косметическому ремонту, забывая рассказать о фундаменте, коммуникациях и крыше. Поэтому связующей нитью моих рассказов из жизни той самой молодой православной москвички будет жизнь большой семьи из четырех поколений, где самому младшему – семь, а самому старшему – 87.

Пелагея Тюренкова (p.tyurenkova@gmail.com)
Опубликовано: №12 (625) июнь, 2017 г.

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