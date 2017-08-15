ГАМБУРГЕР ПО ПЯТНИЦАМ

Две стороны гастрономической медали

Казалось бы, нет темы более «документально выверенной» и при этом более спорной, чем гастрономическая часть поста. Конечно, есть еще «супружеские отношения в пост», но те почему-то бьют все рейтинги именно Великим постом. Как говорится, большому искушению большое плавание. А наше дело маленькое: молочко средой, гамбургер пятницей.

Сколько копий сломали в соцсетях жители мегаполиса, доказывая друг другу и самому себе, что в современной жизни это уже и не грех! Мол, главное не есть ближних. А сосиска — самое малое из прегрешений. Съешь уже ее, только не осуди брата своего!

Может, какие-то зерна логики в этом есть. Особенно если вспомнить анекдот с бородой: «Грешна, батюшка, ела колбаску в пятницу». — «А какую именно, матушка?» — «За 46 рублей из «Пятерочки». — «Да ты не грешница, а мученица!»

Но есть и жизненные наблюдения. Я активно общаюсь в православной среде столицы последние полтора десятка лет. И — какое совпадение! — именно те, кто всеми силами выступал за послабление гастрономического поста в начале 2000-х, десять лет спустя не нашли ничего ужасного в поступке «пусек», а позже стали баловаться поиском недопустимого в поведении и решениях священноначалия. А начиналось-то с сырочка. С гастрономически-богословских поисков. Но зачем искать ответы и оправдания?

МАМА ЕЩЕ ВО МЛАДЕНЧЕСТВЕ ОБЪЯСНЯЕТ ДИТЯТЕ: «В СРЕДУ ХРИСТА ПРЕДАЛИ, А В ПЯТНИЦУ РАСПЯЛИ, ПО ЭТИМ ДНЯМ МЫ НЕ ЕДИМ МЯСО В ЗНАК СКОРБИ».



И никаких тебе. Ты или скорбишь, или нет. Потому что тебе не до того. И такое бывает, чего греха таить.

Есть, конечно, и другая сторона медали. Лично слышала, как муж сказал только что вернувшейся из роддома и наливающей в чашку молоко жене (на дворе был пост): «Пей, конечно, но ты же понимаешь, что этим распинаешь Христа?!» Денис вон на соседней странице рассказал ужасы, в которые более чем веришь – ибо сами плавали. И не такое видели.

Одно можно сказать точно. Как только ты начинаешь есть условное мясо в условную среду (а причин для такого послабления можно найти десятки — от изнурительного путешествия в «Сапсане» до третьего года грудного вскармливания), устои начинают рушиться. Сначала незаметно. Но неуклонно. Ну ведь не поспоришь?

Пелагея Тюренкова (p.tyurenkova@gmail.com)

Опубликовано: №15 (628) август, 2017 г.

