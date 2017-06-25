КАКОВО НРАВСТВЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ У ДОГМАТА О ЕДИНСТВЕ БОЖИЕМ?

Отвечает протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, миссионер

Говоря, что Бог Един, мы утверждаем не только Его неповторимость. Мы также провозглашаем Его Единоличное владычество над всеми мирами (ведомыми нам или нет): Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет еще кроме Его (Втор. 4, 35). Само слово «Господь» – на иврите «Адонай» – означает «Господствующий над всем», в отличие от «адоним» (господин) – частный правитель, который господствует только над тем, что на время его земной жизни оказалось под его руками. Бог же – вечный Властелин и Владыка: Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я препоясал тебя, хотя ты не знал Меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это (Ис. 45, 5–7).

Признать Единство Бога означает признать Его Единственность – как Царя и Владыки всего мироздания. Святые апостолы именно так и понимали веру в Единого Бога. И когда их ставили перед дилеммой, кого им слушаться, Бога или человеков, они отвечали: судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? (Деян. 4, 19). Итак, имея в виду Единство Бога, мы говорим, что нет иного Правителя и Властелина над всеми мирами и всецелая покорность наша принадлежит только Его воле (изложенной в святых заповедях). Следовательно, любой совершенный нами грех есть грех против Единственности и Единства Божия, Которому мы должны быть всецело покорны. И в этом смысле, как я это часто уточняю, мы соблюдаем только законы Бога. А светские законы соблюдаем только в той их части, где они не противоречат велению Творца.