Зарплата животворящая или мать, дома сидящая?

Сев писать колонку, я заглянула в заметки, куда вношу темы, по которым хотела бы выступить с газетной полосы. А потом вспомнила название рубрики и честно заглянула в свои мысли. А мысли мои – о работе и деньгах.

Женщина даже на пике карьерного взлета с соответствующим финансовым вознаграждением может чувствовать себя глубоко несос­тоявшейся. Потому что верить тому, что некоторые успевают все, глупо. Конечно, все мы можем нарисовать жизненную картинку всеобщего баланса, и даже местами сами в нее поверить. Но если по-честному, что-то все равно «провиснет». Точнее – кто-то, и это будут дети.

Однажды осознав, что родила детей «для няни», успешная женщина становится домохозяйкой, возможно, с незначительным приработком – чтобы не выпасть из профессии.

Сначала она понимает, как сильно упали ее расходы: домашняя еда вместо ресторанной, сама вместо бэбиситтеров, джинсы вместо офисной одежды, утюг вместо химчистки, прогулки вместо такси. Таким макаром набегает неплохая московская зарплата, и, казалось бы, – живи и радуйся!

Но не будем забывать, что наша женщина живет в обществе. Больном насквозь. Ибо быть мамой, женой и хозяйкой дома у нас недостаточно. Человеческая зависть срабатывает таким хитрым манером, что какая-нибудь загнанная рабочая лошадка, ублажающая своим вниманием не мужа, а начальника и отдающая свое время не детям, а клиентам, начинает соловьем заливаться, рассказывая, как невозможно реализоваться вне карьеры и жить без собственной зарплаты. Женщина начинает сомневаться, а тут еще сослуживец мужа – менее успешный, который не может позволить себе неработающую супругу – начинает «заливать»: мол, жена, вышедшая на работу, похудела да принарядилась. Еще и деньги заработала! Все понимают, что похудела она от нервов, а принарядилась вовсе не для мужа, но сомнения начинают закрадываться и в мужскую душу…

А к какому лагерю принадлежите вы? Рабочих лошадок или хранительниц семейного очага? Это даже не обсуждалось или стало выстраданным решением? Доволен ли супруг?

Пишите на p.tyurenkova@gmail.com

Пелагея Тюренкова

Опубликовано: №18 (631) сентябрь, 2017 г.