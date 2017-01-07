КНИГИ И ФИЛЬМЫ О РОЖДЕСТВЕ

Христова ёлка, шарманка и сверчок

Новый год позади, вместе с боем курантов ушли суета и суматоха. Покупки сделаны, подарки вручены. Затишье перед Рождеством и Святки – лучшая пора для общения с семьей, веселых прогулок, а также чтения книг и просмотра фильмов. Каким произведениям отдать предпочтение?

Что почитать

«Мальчик у Христа на ёлке». Федор Достоевский

О блеске города и нищете человеческой

Этот святочный рассказ, написанный в 1876 году, не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. Главный герой – маленький нищий, которому нет и шести лет, очарован видом рождественской елки за окном богатого дома, где много света, игрушек, сладостей. Сам он брошен на произвол судьбы, голоден и замерзает. Мечты мальчика о счастливом детстве сбываются, когда он оказывается на «Христовой ёлке».

«Рождество в Москве». Иван Шмелев

О традициях Первопрестольной

Этот рассказ замечательного русского писателя о том, как красиво и щедро праздновали Рождество в Москве до революции и о том, как к нему готовились. Основное внимание уделено гастрономическим чудесам, происходящим в городе. «Гуси, сыры, дичина… – еще задолго до Рождества начинало свое движение. Свинина, поросята, яйца… – сотнями поездов. Бочками, буковыми ларцами, туесами, в полотняной рубашечке-укутке… икра катилась: “салфеточно-оберточная”, “троечная”, кто понимает, “мешочная”, “первого отгреба”, пролитая тузлуком, “чуть-малосоль”, и паюсная – десятки ее сортов».

Что посмотреть

«Мелодия для шарманки», 2009 год. Реж. Кира Муратова

О жестокости современного мира

Накануне Рождества сводные брат и сестра, которых после смерти матери хотят разлучить и отправить в разные интернаты, сбегают в большой город в поисках своих отцов. Дети оказываются на улице и борются за выживание в мире, где никому до них нет никакого дела. Страшный финал – аллюзия к уже упомянутому святочному рассказу Достоевского.

В ролях: Олег Табаков, Рената Литвинова, Нина Русланова.

«Сверчок за очагом», 2001 год. Реж. Леонид Нечаев

О страннике

Музыкальный фильм от создателя знаменитых советских телефильмов про Буратино и Красную Шапочку снят по одноименной рождественской повести Чарльза Диккенса. Действие происходит в Рождество. В большом уютном доме, где царят любовь и гармония, неожиданно появляется загадочный старик. Не разрушит ли незнакомец, зашедший к героям в дом среди ночи, чудесную семейную гармонию?

В ролях: Борис Плотников, Евгений Сидихин, Татьяна Окуневская, Альберт Филозов, Михаил Филиппов.

Мария Максимова

Опубликовано: №1 (614) январь, 2017 г.