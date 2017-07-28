КОГДА ЦЕРКОВЬ НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ РАЗВОДУ?

Ситуации разные – общий совет невозможен

Церковь сама никого не разводит. Она может лишь констатировать, что освященный союз двух людей перестал существовать как семья. С пастырско-канонической стороны развод нельзя отнести к общим вопросам и дать универсальное руководство к действию: каждый такой случай сугубо индивидуален. Важно еще, по чьей инициативе супруги разводятся, а от кого требуется лишь согласие. Когда инициатором выступает мужчина, как правило, он уже все решил и оставляет семью ради другой женщины. Со стороны жены требование развода – обычно крайняя форма обратить внимание на то, что муж делает что-то не так: не выносит мусор, не хочет больше зарабатывать, хотя и может, и т. д. Совет же тут один: стараться сохранить семью, прикладывать усилия, чтобы сберечь великую святыню таинства Церкви.

Евангелие и церковные каноны приводят случаи, когда развод допустим. Но это не означает, что в случае, например, измены, а это канонический повод для развода, надо обязательно прибегать к подобной мере. Сначала следует попытаться найти в себе силы и простить, и через смирение Господь пошлет благодать снова наладить нормальные семейные отношения.

Протоиерей Павел Гумеров, настоятель храма Благоверных князей Петра и Февронии Муромских, автор множества книг и статей о браке и о семейных проблемах

Опубликовано: №13 (626) июль, 2017 г.