КОМФОРТНАЯ ЖИЗНЬ ЛЕГКО МОЖЕТ ПРЕВРАТИТЬ КАЖДОГО ИЗ НАС В КИСЕЛЬ

Такое мнение высказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, общаясь с участниками Международного молодежного коммуникативного форума «MediaPost» во вторник, 10 октября. Чтобы противостоять этому, считает предстоятель Русской Православной Церкви, молодым людям необходимо уделять особое внимание своему внутреннему стержню. «Нельзя внутренне расслабляться, иначе человек в кисель превратится или в мягкий пластилин, из которого можно лепить что угодно. Стержень должен быть еще более сильным, чем у нас», — отметил Патриарх.

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