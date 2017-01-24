КРЕЩЕНИЕ ВЕРНУЛО БУДУЩУЮ ПЕВИЦУ К ЖИЗНИ

Татьяна Петрова: «Накануне дня ангела всегда стараюсь причаститься святых Христовых Таин»

В нынешнем году исполняется 45 лет творческой деятельности заслуженной артистки России Татьяны Петровой, полюбившейся слушателям за лиричную музыкальность, высокохудожественную выразительность и подлинно народный стиль звучания. В интервью нашей газете певица призналась, чего стеснялась в детстве, почему недолюбливает культовые песни и где ей хорошо молиться.

БУСИНКИ ИЗ БАБУШКИНОГО ОЖЕРЕЛЬЯ

– Татьяна Юрьевна, вы родились в уральской глубинке. Наверное, звуки народной песни окружали вас с колыбели?

– Тогда пели все. В послевоенные годы к моей бабушке приходили подруги, и они исполняли «Куда бежишь, тропинка милая», «Вот кто-то с горочки спустился», «Белым снегом ночь метельная всю стежку замела»… Словно бусинки на ожерелье нанизывались бабушкины слова …

– В ваш репертуар вошли какие-нибудь старинные бабушкины песни?

– Да, «Там за реченькой я пою», частушки… Все очень простое, незамысловатое. Но… где просто – там ангелов со сто!

– Как сохранялась вера в вашей родной деревне? Храма рядом не было?

– Я была крещена только в шесть лет. Случилось это так. На Светлой седмице с печки упала в открытый подпол. Когда тетушка меня достала, я была без сознания. Ничего не помогало. На третий день меня повезли на телеге в Алапаевск, в единственный в округе Свято-Троицкий храм, и там крестили.

– Вы помните этот момент?

– Да. Помню также вкус первого причастия и красный плат возле губ. Это было чудесное воскрешение! Сейчас в Алапаевске женский монастырь во имя преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны, где я люблю бывать.

– В советское время о царской семье не говорили, либо предлагали искаженные идеологией исторические данные. Но простые деревенские жители, получается, хранили память о царских мучениках?

– Да, бабушки рассказывали, что в шахту бросили великую княгиню Елизавету Федоровну, инокиню Варвару, других членов дома Романовых… как измывались над ним и убили. Извели под корень все царское семейство. Вот такой грех лежит на земле уральской. Кстати, в Москве я живу на улице Большая Ордынка – напротив Марфо-Мариинской обители, основанной Елизаветой Федоровной. Чувствую в этом промысел Божий.

КРАСА МИНОРА

– Какие еще чудеса случались в вашей жизни?

– Многие из них трудно описать словами. Например, как-то раз в сумрачный непогожий день на Урале мое внутреннее сознание вдруг просветлело. Тогда мне было лет тринадцать… Я как бы увидела свою будущую жизнь, поняла, что буду петь. Это было настолько удивительное, светлое состояние – что до сих пор вспоминаю его в тяжелые моменты своей жизни и утешаюсь. А ведь длилось это прозрение очень коротко, одно мгновенье. Однако, время, как будто остановилось…

– Ваш талант, наверное, проявлялся уже в детстве?

– Петь хотела, но на людях стеснялась, а потому уходила в поле, в лес. Нравились русские певицы – Ольга Воронец, Лидия Русланова. Хотелось стать как они. Но… не получалось, что сильно огорчало. Потом, уже в Российской академии музыки им. Гнесиных, поняла: не нужно подражать любимым певицам, важно петь самой.

– Почему у нас больше грустных, протяжных песен?

– Действительно, самые красивые народные песни поются в миноре. Этот лад приуготовляет душу к познанию Бога. Кроме того, минорным звучанием человек готовится к испытаниям. Подлинно верующий христианин никогда не будет смеяться без ума! Конечно, о светлом тоже нужно помнить, и веселиться – умно, сердечно. Ведь Господь нас спас, у нас есть все, чтобы приблизиться к Нему, отдалиться от греховной жизни. Если же постигло уныние (это страшный грех!), выходить из него надо отнюдь не при помощи разудалых песен.

– Святейший Патриарх Алексий II говорил, что ваше пение отличается высокой духовностью, приверженностью к народным песенным традициям. А что такое подлинная народная песня? Как отличить ее от подделки?

– Народная песня выражает душу народа, его сокровенные мысли. Когда я стала изучать основы народных песен, (сейчас не беру во внимание песни культовые и жреческие), то обнаружила, что после крещения народ выбрал Слово. В буквально смысле! Слово во всем, в том числе, и в песне. Неслучайно почти у всех песен, которые считаются народными, есть автор. Например, «Степь да степь кругом» написал Суриков, «По Дону гуляет» – Ознобишин, «Не слышно шуму городского» – Рылеев.

– Все эти песни очень протяжные. Наверное, это неслучайно?

– Медленное пение – это очень характерное для русских песен состояние. Даже есть такое выражение: «Старая песня, как река льется плавно по заводям, а новая песня как чугунка бежит». Очень точно сказано! Иногда мне дочь Катя говорит: «Мама, ну почему ты так медленно поешь?». А потому что при медленном исполнении совершается тайна погружения в смысл. Когда в песне отсутствует содержание, то пустота заполняется темпом. Попроси такого исполнителя спеть медленно – не получится. Сразу обнаруживается пустота души.

– По каким критериям обычно подбираете репертуар?

– В первую очередь, для меня важно образно-смысловое содержание: что нового может дать людям песня, для чего она нужна. Кроме того, в каждой песне должна присутствовать тишина души и небесная любовь. Выбирая песню, стараюсь донести свое понимание неисповедимых путей Господа, а также раскрыть красоту и загадочность русской души.

ИМЕНИНЫ – НА СЦЕНЕ

– Как же быть с древними песнями?

– Многие из этих песен – не концертные, их нельзя выносить на сцену. Они стихийно-обрядовые, ритуальные. Например, ими завлекали, звали весну. Они пелись горловым звучанием – прямым, открытым звуком. Оно не гармонично, сковывает как поющего человека, так и слушателя.

– Почему сегодня так важно знать и любить народные песни?

– Чем отличается народ от населения? У народа, кроме общей веры, всегда есть общая песня. У населения песни нет: оно здесь поживет, там, и ничего не знает.

– В ваших концертах всегда звучат и романсы. В чем ценность этого жанра?

– Традиция романса, к сожалению, была прервана революцией. Первый сборник появился в Москве в середине XVIII века. Такая книжица с красивыми виньетками, на которой было написано: «Между делом безделье, или Собрание разных песен с приложенными тонами на три голоса». С юмором и как-то очень по-русски сказано… Люди стеснялись этот жанр воспринимать серьезно. Тем не менее, романс вошел в репертуар салонного музицирования. Причем, пелся на три голоса, что свидетельствовало о музыкальной образованности общества. В наше время необходимо вернуть все классические романсы Римского-Корсакова, Глинки, Даргомыжского, Мусоргского и, конечно же, Рахманинова. Это – бесценный клад. Сколько духовных сил композиторы потратили, чтобы оставить нам такое наследие!

– Меняется ли техника исполнения романса со временем?

– Петь романсы нужно осмысленно, с учетом сегодняшнего времени. Не академически отстраненно, как это делалось раньше, в конце XIX века, когда звук выдували, и голос был приравнен к инструменту. Такая углубленная академическая манера не доносила самого главного – смысл и окраску слова. Романс передает очень тонкое состояние души, его надо петь глубоким пиано.

– Вспоминается проникновенное пение лауреата «Голоса» иеромонаха Фотия (Мочалова). Как вы относитесь к нему?

– С нетерпением жду его новый диск. Иеромонах Фотий показал, как можно петь с верой в Бога. Возвышенно и целомудренно. Причем любое произведение: классику, советскую или даже итальянскую песню. Он пел так, что все остальные смотрелись мультяшно, смешно, не по-настоящему, а он – был настоящим. Даже его наставник по проекту Григорий Лепс менялся на глазах.

– Многие ваши концерты проходят на благотворительной основе. С чем связано такое решение?

– Благотворительные концерты я делаю очень часто. Когда попросят где-нибудь выступить, нельзя отказываться. Такова жизнь исполнителя: петь, отдавая себя. Перед каждым художником стоит выбор: продавать свой талант либо отдавать.

– Поделитесь, у вас есть любимые монастыри, храмы?

– На гастролях люблю молиться на Литургии в разных городах и странах. Особенно полюбился мне новый храм во имя святого благоверного князя Александра Невского в поселке Княжье Озеро (Истринский район Московской области). Богослужения там ликующе-радостные. В этом храме есть древние иконы, и как-то особенно ощущается полнота христианской жизни. Кроме того, Александр Невский – это мой любимый почитаемый святой. С удовольствием исполняю «Песню невесты» из кантаты Сергея Прокофьева «Александр Невский». Песня невесты воспринимается мной как песня Богородицы, которая приходит взять души павших воинов на небо.

– А еще вы ездили в Псково-Печерский монастырь, чтобы встретиться с архимандритом Иоанном (Крестьянкиным). Расскажите подробнее!

– В Печорах не покидает удивительное ощущение, что время остановилось. В тот день, когда мы приехали, старец был нездоров и никого не принимал. Он благословил меня, и его келейницаТатьяна вскоре вынесла записочку с молитвой, на которой был нарисован букетик цветов. А побеседовать с ним, к сожалению, не удалось…

– Наверняка какие-то московские церкви вам особенно дороги…

– Хорошо ходить в храмы рядом с домом. Когда я жила на Большой Ордынке, любила бывать в трех замоскворецких Никольских храмах – в Кузнецах, в Пыжах, в Толмачах; в храме Воскресения Словущего, в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке, в Марфо-Мариинской обители милосердия и, конечно, в Успенском соборе Кремля. Особая радость – причаститься на Патриаршей службе!

– Кстати, как обычно празднуете день ангела?

– Накануне обязательно стараюсь причаститься святых Христовых Таин. А в сам день всегда провожу концерт. Этот год у меня юбилейный, поэтому концерт готовится 28 января в большом зале Центрального дома художника на Крымском валу с участием народного оркестра Московской филармонии «Русские узоры» и гусельного ансамбля «Купина». Вместе с этим коллективом мы исполняем «Русскую песню» Георгия Свиридова и новые сочинения Александры Пахмутовой, которые она мне передала. Всех сюрпризов не раскрываю…

Анастасия Чернова

Справка

ТРУДНЕЕ ВРЕМЕНА – НЕЖНЕЕ ПЕСНЯ

Татьяна Юрьевна Петрова родилась 19 сентября 1957 г. в поселке Буланаш Артемовского района Свердловской области. Отец – Юрий Сысомятин, родом из крестьян, 25 лет отработал шахтером. Мать – Галина Истомина, работала киномехаником. Пятнадцатилетняя Татьяна выдержала конкурс в Государственный Уральский народный хор, затем уехала учиться в Москву, где последовательно окончила музыкальную школу, отделение сольного народного пения музыкального педагогического училища им. Ипполитова-Иванова (1974–1978 гг.), музыкальный педагогический институт им. Гнесиных (1978–1986 гг.) и его аспирантуру (1986–1988 г.). Параллельно работала в Ансамбле народной музыки под управлением Дмитрия Покровского, а в 1978 г. стала солисткой Москонцерта. Одновременно с концертной деятельностью с 1986 г. по настоящее время преподает на отделении сольного народного пения в Российской академии музыки им. Гнесиных. В свое время ее заметил и согрел духовным словом митрополит Иоанн (Снычев): «Не зовись артисткой, зовись народной певицей. Потому что ты не артистка, ты, когда поешь, каждый раз переживаешь». Девизом каждого выступления певицы стали слова: «Чем труднее времена, тем нежнее песня».

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

28 января 2017 года в 19 часов в Центральном Доме Художника на Крымском валу состоится Юбилейный концерт Народной певицы России Татьяны Петровой «Татьянин День» в сопровождении Государственного Академического оркестра солистов «Русские Узоры» Московской областной филармонии и ансамбля гусляров «Купина».