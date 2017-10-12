КУКЛЫ ТАК ПОХОЖИ НА ЛЮДЕЙ

Сокровище из прабабушкиного сундука

Воскресный день – самое время для прогулок. С маленькими детьми после Литургии можно просто погулять на площадке или в парке, а с теми, кто постарше – отправиться в музей недалеко от храма. Например, в Музей уникальных кукол.

Попадая сюда, словно оказываешься в царстве игрушек – кого тут только нет: и плюшевые мишки, и фарфоровые куклы, в которых играли наши бабушки, и целлулоидные пупсы, и красавицы производства ГДР, забавлявшие в детстве нас, – каждый может найти что посмотреть.

В МУЗЕЕ НЕТ ДВУХ ОДИНАКОВЫХ КУКОЛ: НЕМЕЦКИЕ И АНГЛИЙСКИЕ, ФРАНЦУЗСКИЕ И ЯПОНСКИЕ СТОЯТ, СИДЯТ И ЛЕЖАТ ЗА СТЕКЛЯННЫМИ ВИТРИНАМИ

В платьях и в матросках, петрушки и негры, дамы и кавалеры, с аксессуарами и без, большие и маленькие. Здесь же кукольные домики, мебель, машины и кареты, мишки и кораблики, фарфоровые сервизы, чугунные утюжки и другие мелочи. И у каждой вещи – своя особая история. А началось все с куклы, которую случайно обнаружила в прабабушкином сундуке основательница музея художница Юлия Вишневская. Сегодня здесь свыше шести тысяч экспонатов.

Есть здесь и кукла наследника Тутти, которая снималась в фильме «Три Толстяка». Помните? «Какая удивительная кукла! Какой умный мастер ее создал! Она не похожа на обыкновенную куклу. У куклы обычно голубые вытаращенные глаза, не человеческие и бессмысленные, вздернутый носик, губки бантиком, глупые белокурые кудряшки, точь-в-точь как у барашка. Кукла кажется счастливой по виду, но в действительности она глупа… А в этой кукле нет ничего кукольного. Клянусь, она может показаться девочкой, превращенной в куклу!» Для киносъемок ее изготовили в «габариты» девочки Суок. Но на маленькую актрису Лину Бракните получилось не очень-то похоже. Поэтому куклу использовали как своеобразную дублершу – только там, где надо было ее кидать, бить или ломать. Во всех остальных сценах занимали саму девочку, а чтобы та не моргала, на глаза ей наклеивали специальную пленку. Искусство требует жертв!

Елена Мурашкина

Опубликовано: №18 (631) сентябрь, 2017 г.