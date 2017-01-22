ЛЕД И… ТЮБИНГ

Самые удобные катки и катальные горы рядом с православными храмами

Солнце на лето – зима на мороз. А значит, самое время на лед, пить целебный воздух и наслаждаться плавным скольжением. Катки с каждым годом в городе все популярнее. Тренд последних лет – специально строящиеся катальные горы для детей и взрослых. С санками или на пятой точке с них, конечно, не скатишься: нужны специальные тюбы (в просторечии «ватрушки»).

«ПМ» предлагает десятку самых популярных и доступных мест отдыха рядом с храмами, где можно сходить как на каток, так и скатиться с больших горок.

Парк искусств «Музеон» (Крымский Вал, д. 2). Время работы с 11.00 до 21.00. Два ската длиной 6 и 12 м. Вход со своим тюбом – 50 руб./час. Аренда: большого тюба 150 руб./0,5 часа или 200 руб./час; маленького 100 и 150 руб. соответственно. Залог 500 руб.

Каток в Парке культуры и отдыха им. Горького – самый большой в столице (Крымский Вал, д. 9, стр. 1). Время работы ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 15.00 и с 17.00 до 23.00, цена зависит от времени суток.

Ближайшие храмы: мч. Иоанна Воина (ул. Бол. Якиманка, д. 46), прп. Марона пустынника в Старых Панех (ул. Бол. Якиманка, д. 32, стр. 2), свт. Николая Чудотворца в Голутвине (1-й Голутвинский пер., д. 14).

Парк «Сокольники». Время работы с 11.00 до 21.00. The Горка – крупнейшая гора города длиной 200 м (аренды тюбов 300–400 руб. в зависимости от времени сеанса) и три небольшие детские горки: на Песочной аллее, на Кинополяне и в районе Золотого пруда (вход свободный).

Ледовый каток в парке «Сокольники» (Сокольнический Вал, д. 1, стр. 1). Сеансы: 10.00–12.00, 13.00–15.00, 16.00–18.00, 19.00–21.00, 22.00–24.00. По пятницам, выходным и праздничным дням сеанс 350 руб., в остальные дни 250 руб.

Ближайшие храмы:

Воскресения Христова в Сокольниках (Сокольническая пл., д. 6) и свт. Тихона Задонского на Ширяевом поле (Майский просек, д. 1а).



Парк 850-летия Москвы. Аренда тюбов: 200 руб./час.

Ледовый каток в парке 850-летия Москвы. Время работы: с 11.00 до 21.00 (в выходные и праздники до 22.00), перерыв с 15.00 до 16.00. До перерыва вход свободный, после – цена билета по будням 150 руб., в выходные 250 руб.

Ближайший храм:

Иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьине (Марьинский бульв., д. 2).

Парк Победы. Время работы с 10.00 до 22.00. Восемь скатов, два из них длиной свыше 100 м. Вход со своим тюбом: 200 руб./2 часа, аренда: большого тюба 1000 руб./2 часа, маленького 700 руб./2 часа. Залог 3000 руб.

Каток «У Триумфальной арки» (ул. Генерала Ермолова, д. 1). Время работы: пн-чт: с 16.00 до 22.00, пт: с 16.00 до 23.00, сб: с 11.00 до 23.00, вс: с 11.00 до 22.00. Цена билета с понедельника по четверг 200 руб., с пятницы по воскресенье 300 руб.

Ближайший храм:

вмч. Георгия Победоносца на Поклонной горе (пл. Победы, д. 3б).

Музей-усадьба «Коломенское». Две горки на ул. Нижняя и Торговая. Вход: 150 руб./0,5 часа.

Ледовый Каток в Коломенском. Время работы: по будням с 12.00, по выходным и праздничным дням с 11.00 до 22.00. Цена билета в будни 200 руб., по выходным 250 руб.

Ближайшие храмы: Казанской иконы Божией Матери и Патриаршего подворья в Коломенском (просп. Андропова, д. 39).

Усадьба «Воронцово». Две горки. Аренда тюбов: 200 руб./0,5 часа.

Каток в Воронцовско м парке. Воронцовские пруды. Время работы: с 12.00 до 22.00 по будням, с 10.00 до 23.00 – по выходным и праздникам. Вход свободный.

Ближайший храм: Троицы Живоначальной в Воронцове (ул. Академика Пилюгина, д. 1).

Парк «Таганский». Вход и прокат бесплатно.

Каток в ПКиО «Таганский». Время работы: по будням с 11.00, по выходным с 10.00 до 23.00. Технический перерыв с 15.00 до 17.00. Цена билета в будни 300 руб., по выходным 350 руб.

Ближайшие храмы: свт. Николая Мирликийского на Студенцах (Таганская ул., д. 20а) и Покровский женский монастырь (Таганская ул., д. 58).

ВДНХ, площадь перед Историческим парком «Россия. Моя история». Время работы по будням с 12.00, по выходным – с 11.00 до 22.00. Два ската длиной 60 и 30 м. Аренда тюбов: 300 руб./45 мин. и 200 руб./20 мин. по будням, в выходные на 100 руб. дороже.

Каток на ВДНХ (Просп. Мира, д. 119). Время работы: вт-чт: с 11.00 до 15.00 и с 17.00 до 23.00; пт-вс, праздники: с 10.00 до 15.00 и с 17.00 до 23.00. Цена билета зависит от сеанса.

Б лижайший храм: свт. Василия Великого (Мичуринский сад).

Перовский парк. Аренда тюбов: 150 руб./3 часа, 300 руб/день.

Каток в Перовском парке. Время работы: по будням – с 12.00, по выходным и праздничным дням с 9.00 до 22.00. Цена билета (сеанс три часа): по будням 150 руб., по выходным 200 руб.

Ближайший храм : в честь иконы Божией Матери «Знамение» в Перове (ул. С. Лазо, д. 7).

Музей-усадьба «Царицыно». Аренда тюбов: 150 руб./0,5 часа и 200 руб./час в будни, 200 и 300 руб. соответственно в выходные.

Каток в музее-за поведнике «Царицыно» (на территории усадьбы). Время работы: по будням с 12.00 до 22.00, по выходным и праздничным дням с 11.00 до 23.00. Выходной – понедельник. Цена билета 250 руб.

Ближайший храм:

в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (Дольская ул., д. 2).

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ

Прежде чем отправляться гулять:

1. Как и любую другую спортивную обувь, коньки нужно правильно подобрать. Они не должны быть велики, болтаться на ноге. Не надо покупать коньки на вырост. Обращайте внимание на качество льда – на детских площадках оно часто оставляет желать лучшего.

2. Нельзя садиться в тюб вдвоем! Из рассчитанной на одного человека «ватрушки» второй может запросто вылететь.

Цены и льготы – на официальных сайтах парков и Департамента культуры Москвы.

Подготовил Дмитрий Анохин

Опубликовано: №2 (615) январь, 2017 г.

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