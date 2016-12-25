ЛУЧШИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЕЛКИ В ГОРОДСКИХ МУЗЕЯХ И ТЕАТРАХ

Новогодние каникулы хочется провести так, чтобы напитаться новыми душеполезными впечатлениями и при этом бережно хранить в душе ощущение приближающегося Рождества Христова.
1. Театр ПРАКТИКА.
«История одного чуда»
Рождественский спектакль
Для детей от четырех лет
2, 5, 6, 7, 8 января. Начало в 11.00
В этом камерном интерактивном спектакле актеры рассказывают историю рождения Богомладенца Иисуса в древнем Вифлееме. Для этого они используют удивительно простые предметы: нитки, глиняные горшки, муку и перья. После спектакля вдохновленные юные зрители могут с головой окунуться в работу творческих мастерских.
Адрес: Трехпрудный переулок, д. 11/13, с 1, Тел.: (495) 699-44-92, (495) 544-55-45
2. Уголок дедушки Дурова.
«Дед Мороз и длинный нос»
Спектакль
Для детей от двух лет
С 17 декабря по 29 января, полное расписание спектаклей представлено на сайте Уголка Дурова.
Детям рассказывают новогоднюю историю про мальчика Егорку, который отправил письмо Деду Морозу, а оно потерялось. Егорке на помощь приходят лесные звери – лисы, хорьки, ворон, козочки, еноты, кошки, собаки, попугай, а еще дикобразы и носухи.
Адрес: ул. Дурова, д. 4. тел.: (495) 631-30-47
3. Музей А.Н. Скрябина.
«Моцарт-эффект»
Рождественский спектакль детской студии
Для детей от двух до семи лет
3 и 5 января. Начало в 12.00
Десять кукол и камерный оркестр разыгрывают перед детьми Рождественский спектакль по мотивам произведений К. Батлер и Э.Т. Гофмана на музыку А. Вивальди, В.А. Моцарта, П.И. Чайковского, И. Штрауса, К. Дебюсси.
В первом действии зрителям представляют чудесную, добрую и поучительную рождественскую историю о приключениях маленького ежика и о значении новогоднего подарка. Во втором – сказку о Щелкунчике на музыку Чайковского. После спектакля – сладкий подарок.
Адрес: Б. Николопесковский пер, д. 11. Тел.: (499) 241-19-01
4. Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры им. М.И. Глинки
Центральный музей музыкальной культуры.
«Музыкальные подарки Деду Морозу»
Интерактивная театрализованная программа
Для детей от трех до шести лет
С 16 декабря по 8 января (проводится по предварительной записи.)
Вместе со Снегурочкой дети отправляются в веселое путешествие за музыкальными подарками для Деда Мороза. По дороге они встречают Снежную фею, Снеговика, Медведя и Белоснежную птицу. Маленькие гости отгадывают загадки, играют на музыкальных инструментах, делают гимнастику снеговиков и танцуют. Звучит знакомая музыка – пьесы «Музыкальная шкатулка», «Зима», «Старинный танец» из «Детского альбома» Георгия Свиридова. В конце программы ребята получают подарок от Деда Мороза.
5. Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры им. М.И. Глинки
Центральный музей музыкальной культуры.
«Алиса в Стране музыки»
Интерактивная костюмированная программа
Для детей от шести до двенадцати лет
С 16 декабря по 8 января (проводится по предварительной записи)
Девочка Алиса много лет назад совершила путешествие в Страну музыки. Сейчас ей очень хочется вернуться туда, но Алисе стало казаться, что чудесного путешествия вовсе и не было… Поэтому гости музея вместе со Шляпником отправляются в этот далекий край, чтобы помочь Алисе вспомнить ее первое путешествие. Ребята знакомятся с такими необычными музыкальными инструментами, как, например, терменвокс, а также с жителями чудесной страны: Герцогиней, Красной королевой, Гусеницей и Чеширским котом.
Адрес: ул. Фадеева, д. 4. Тел.: (495) 739-62-26
6. Музей «П.И. Чайковский и Москва».
«Каменный цветок»
Театрализованное музыкальное представление по мотивам сказки П.П. Бажова на музыку С.С. Прокофьева
Для семейной аудитории.
3 и 6 января. Начало в 12.00 и в 16.00
Спектакль создан по мотивам легендарных сказок «Каменный цветок» и «Горный мастер» П.П. Бажова с авторскими дополнениями сценаристов театрального центра «Улей». Музыка С.С. Прокофьева звучит в записи, дополненная живыми голосами инструментов. Зрители погружаются в атмосферу волшебной уральской сказки, едва перешагнув порог музея: в холле детей и взрослых встречают артисты и увлекают их веселыми играми.
Адрес: Кудринская площадь, д.46/54. Тел.: (495) 691-15-14
7. Музей Москвы.
«Новый год для своих» творческая новогодняя программа
Для детей от четырех до восьми лет.
5, 8, 9, 10 января. Начало в 17.00
В музейном детском центре ребят ждут фантастические истории от Чебурашки, Видеокассеты, Самовара и других игрушек. Главные герои рассказывают, как отмечали Новый год в давние времена. Весёлый музыкальный праздник помогает по-новому взглянуть на привычные вещи.
После представления дети отправляются на мастер-класс по изготовлению ватных игрушек, а потом – на чаепитие с угощением. Для всех гостей на память приготовлены трогательные сувениры.
Адрес: Зубовский бульвар, д. 2, стр.3. Тел.: (495) 739-00-08
Екатерина Пономарева
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