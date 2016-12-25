ЛУЧШИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЕЛКИ В ГОРОДСКИХ МУЗЕЯХ И ТЕАТРАХ

Новогодние каникулы хочется провести так, чтобы напитаться новыми душеполезными впечатлениями и при этом бережно хранить в душе ощущение приближающегося Рождества Христова.

1. Театр ПРАКТИКА.

«История одного чуда»

Рождественский спектакль

Для детей от четырех лет

2, 5, 6, 7, 8 января. Начало в 11.00

В этом камерном интерактивном спектакле актеры рассказывают историю рождения Богомладенца Иисуса в древнем Вифлееме. Для этого они используют удивительно простые предметы: нитки, глиняные горшки, муку и перья. После спектакля вдохновленные юные зрители могут с головой окунуться в работу творческих мастерских.

Адрес: Трехпрудный переулок, д. 11/13, с 1, Тел.: (495) 699-44-92, (495) 544-55-45

2. Уголок дедушки Дурова.

«Дед Мороз и длинный нос»

Спектакль

Для детей от двух лет

С 17 декабря по 29 января, полное расписание спектаклей представлено на сайте Уголка Дурова.

Детям рассказывают новогоднюю историю про мальчика Егорку, который отправил письмо Деду Морозу, а оно потерялось. Егорке на помощь приходят лесные звери – лисы, хорьки, ворон, козочки, еноты, кошки, собаки, попугай, а еще дикобразы и носухи.

Адрес: ул. Дурова, д. 4. тел.: (495) 631-30-47

3. Музей А.Н. Скрябина.

«Моцарт-эффект»

Рождественский спектакль детской студии

Для детей от двух до семи лет

3 и 5 января. Начало в 12.00

Десять кукол и камерный оркестр разыгрывают перед детьми Рождественский спектакль по мотивам произведений К. Батлер и Э.Т. Гофмана на музыку А. Вивальди, В.А. Моцарта, П.И. Чайковского, И. Штрауса, К. Дебюсси.

В первом действии зрителям представляют чудесную, добрую и поучительную рождественскую историю о приключениях маленького ежика и о значении новогоднего подарка. Во втором – сказку о Щелкунчике на музыку Чайковского. После спектакля – сладкий подарок.

Адрес: Б. Николопесковский пер, д. 11. Тел.: (499) 241-19-01

4. Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры им. М.И. Глинки

Центральный музей музыкальной культуры.

«Музыкальные подарки Деду Морозу»

Интерактивная театрализованная программа

Для детей от трех до шести лет

С 16 декабря по 8 января (проводится по предварительной записи.)

Вместе со Снегурочкой дети отправляются в веселое путешествие за музыкальными подарками для Деда Мороза. По дороге они встречают Снежную фею, Снеговика, Медведя и Белоснежную птицу. Маленькие гости отгадывают загадки, играют на музыкальных инструментах, делают гимнастику снеговиков и танцуют. Звучит знакомая музыка – пьесы «Музыкальная шкатулка», «Зима», «Старинный танец» из «Детского альбома» Георгия Свиридова. В конце программы ребята получают подарок от Деда Мороза.

5. Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры им. М.И. Глинки

Центральный музей музыкальной культуры.

«Алиса в Стране музыки»

Интерактивная костюмированная программа

Для детей от шести до двенадцати лет

С 16 декабря по 8 января (проводится по предварительной записи)

Девочка Алиса много лет назад совершила путешествие в Страну музыки. Сейчас ей очень хочется вернуться туда, но Алисе стало казаться, что чудесного путешествия вовсе и не было… Поэтому гости музея вместе со Шляпником отправляются в этот далекий край, чтобы помочь Алисе вспомнить ее первое путешествие. Ребята знакомятся с такими необычными музыкальными инструментами, как, например, терменвокс, а также с жителями чудесной страны: Герцогиней, Красной королевой, Гусеницей и Чеширским котом.

Адрес: ул. Фадеева, д. 4. Тел.: (495) 739-62-26

6. Музей «П.И. Чайковский и Москва».

«Каменный цветок»

Театрализованное музыкальное представление по мотивам сказки П.П. Бажова на музыку С.С. Прокофьева

Для семейной аудитории.

3 и 6 января. Начало в 12.00 и в 16.00

Спектакль создан по мотивам легендарных сказок «Каменный цветок» и «Горный мастер» П.П. Бажова с авторскими дополнениями сценаристов театрального центра «Улей». Музыка С.С. Прокофьева звучит в записи, дополненная живыми голосами инструментов. Зрители погружаются в атмосферу волшебной уральской сказки, едва перешагнув порог музея: в холле детей и взрослых встречают артисты и увлекают их веселыми играми.

Адрес: Кудринская площадь, д.46/54. Тел.: (495) 691-15-14

7. Музей Москвы.

«Новый год для своих» творческая новогодняя программа

Для детей от четырех до восьми лет.

5, 8, 9, 10 января. Начало в 17.00

В музейном детском центре ребят ждут фантастические истории от Чебурашки, Видео­кассеты, Самовара и других игрушек. Главные герои рассказывают, как отмечали Новый год в давние времена. Весёлый музыкальный праздник помогает по-новому взглянуть на привычные вещи.

После представления дети отправляются на мастер-класс по изготовлению ватных игрушек, а потом – на чаепитие с угощением. Для всех гостей на память приготовлены трогательные сувениры.

Адрес: Зубовский бульвар, д. 2, стр.3. Тел.: (495) 739-00-08

Екатерина Пономарева

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