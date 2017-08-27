МНОГОДЕТНАЯ ПРИНЦЕССА

Почему Кейт Миддлтон призвали не рожать третьего ребенка

Пока многие в России по крупицам собирают неподтвержденные сплетни из жизни президента, открыто мечтая о первой леди и о наследниках, наши современники в Великобритании вовсю наслаждаются наблюдениями за жизнью семьи принца Уильяма: его супруги Кейт Миддл­тон, четырехлетнего сына Джорджа и двухлетней дочери Шарлотты. Да что уж там: новости из жизни герцогини Кембриджской – самые популярные в мире!

Потому что, наблюдая погрязший во блуде мир, люди с удовольствием следят за жизнью нормальной семьи – где брак случился не по расчету, а по любви, где детей не «планируют», а рожают, где мама не деловая колбаса, а красивая и добрая.

И сегодня в Англии многие девушки и молодые женщины стали копировать поведение Кейт Миддл­тон. Начиная с платьев и заканчивая… желанием рожать! Именно это и напугало неправительственную организацию Having Kids, которая ­занимается пропагандой так называемого планирования семьи. Ее активисты настолько всполошились словами супругов о том, что они хотят третьего ребенка, что не нашли ничего лучше, как опубликовать открытое письмо герцогине и ее мужу, наследнику британской короны.

«Конечно же, у принца Джорджа и принцессы Шарлотты обязательно будет замечательная жизнь, они ведь защищены от нищеты и проблем с загрязнением окружающей среды. Но то же самое нельзя сказать о каждом ребенке, который будет рожден».

«Мы будем способствовать распространению малодетной модели семьи», – говорится в послании.

Нежелающих отказываться от рождения трех и более детей организация Having Kids пугает такими последствиями перенаселения, как вымирание диких животных, распространение инфекционных заболеваний вроде малярии, наводнениями и «смертоносными тепловыми волнами».

«Многодетные семьи нестабильны. Только представьте, как деградировала бы окружающая среда и каким был бы мир сегодня, если бы рождаемость в XX веке не снизилась вдвое. Мы должны продолжать двигаться в правильном направлении, особенно учитывая результаты многочисленных исследований, которые показывают, что планирование семьи имеет наибольший потенциал для смягчения последствий изменения климата», – подчеркивают борцы с многодетностью.

Англичане в духе политкорректности не отреагировали никак. А что будем делать мы?

Пелагея Тюренкова

Опубликовано: №16 (629) август, 2017 г.

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