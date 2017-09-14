МОГИЛЫ НА ЛИНИИ ОГНЯ

Прихожане не позволяют осквернить некрополь Спасо-Андрониковой обители

Уже четвертый раз прихожане Спасского собора бывшего Андроникова монастыря перезахоранивают найденные на ближайшем кладбище человеческие останки. Здесь покоятся герои четырех войн: Куликовской, Семилетней, Северной и Отечественной войны 1812 года. В 1920-х годах тут проводились массовые казни: возле монастырской стены до сих пор находят множество черепов с пулевыми отверстиями. Однако ни семейных склепов, ни ухоженных могил мы не видим. Лишь фрагменты надгробий – и кости. Буквально под ногами. Разработан проект создания мемориального комплекса на этом месте, а пока за территорией присматривают прихожане Спасского собора. А вот новый хозяин земельного участка планирует поставить на древнем кладбище шашлычную с тиром.

Анастасия Чернова

Опубликовано: №17 (630) сентябрь, 2017 г.



Специально для «ПМ» Николай Бурляев, народный артист России:

ПОКА ШЕЛ – НАШЕЛ РЕБРО

Лично для меня это второе после Кремля святое место в Третьем Риме. Удивляюсь нашим коллегам, ­подобным Иванам, не помнящим родства. Я вот сейчас, во время крестного хода, шел и поднял кость. ­Очистил, положил в усыпальницу. Чье это ребро? То ли воина с поля Куликова, то ли героя войны с Наполеоном, то ли убиенного в прошлом веке… Сергей Гаврилов, председатель комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений: ЗАСТРОЙЩИКИ – МОШЕННИКИ На территории некрополя должен быть мемориал в память героев-защитников всех четырех войн. А ведь кроме воинов здесь похоронены жертвы репрессий. ­Незаконное строительство шашлычной и тира требует проверки. Такая стройка невозможна без использования мошеннических схем. Думаю, ситуация в Андрониковом монастыре – показатель отношения государства и народа к памяти героев. Русская культура была создана трудами иноков этого монастыря. Со своей стороны мы, Государственная дума и общественный совет Москвы, будем делать все возможное, чтобы навести здесь порядок и создать сокровищницу русской духовной мысли и подвига иночества.

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