МОСКВА РЕВОЛЮЦИОННАЯ

5 узелков на память об октябре 1917-го

И сто лет спустя кровавые события октября 1917 года продолжают жить в исторической ткани российской столицы. Здесь и побитый пулями постамент, и имена переулков, и первые белые ленточки, и столичные клады, и даже название популярного городского романса.

1. Рождение Белой гвардии

Утром 26 октября в Московском университете стали создаваться добровольные студенческие отряды, назвавшие себя Белой гвардией в противовес красным большевикам. Именно отсюда пошел термин «белогвардейцы», или «белые». Патрулировали они в тот день переулки от Остоженки до Тверской, повязав себе на рукава белые ленты, чтобы узнать своих было легче.

2. Следы боев

На памятнике Гоголю работы скульптора Андреева и архитектора Шехтеля, первоначально стоявшем в конце Гоголевского бульвара на Арбатской площади (ныне – во дворе дома по Никитскому бульвару, где жил писатель), до сих пор заметны следы от пуль то ли юнкеров, то ли красногвардейцев. За постаментом прятались наступавшие на Никитские ворота красные.

3. Люсиновский, Добрынинский и Померанцев

На Остоженке, между Барыковским и Лопухинским переулками, появилась одна из самых известных московских баррикад. Здесь у окопа 30 октября был убит юнкерами 14-летний Павел Андреев, которого прославили в советское время под именем «советского Гавроша». В этом же районе Остоженки погибли революционеры Петр Добрынин и Люсик Лисинова, в честь которых назвали улицы и площади в Замоскворечье.

Курьезная ситуация случилась с бывшим студентом Московского университета Алексеем Александровичем Померанцевым. Он получил серьезное ранение в ходе боев за Остоженку в Троицком переулке, был отправлен в больницу и по случайности оказался в списках погибших. В 1922 году в его честь тот самый Троицкий переулок переименовали в Померанцев. Сам же выживший Померанцев стал известным советским ученым-теплофизиком и, проходя по «своему» переулку, не подозревал, что тот назван в его честь. Узнал он об этом только через 40 лет после революции, прочитав в статье про геройски погибшего в боях на Остоженке прапорщика Померанцева. Пришлось звонить в редакцию и рассказывать, как все было. Доктора физико-математических наук наградили орденом Боевого Красного Знамени, а переулок так и остался Померанцевым до наших дней.

4. Романс Вертинского

Под впечатлением от гибели юнкеров, на похоронах которых присутствовал, Александр Вертинский написал романс «То, что я должен сказать», ставший причиной его долгой эмиграции. В конце 1917 года текстовый и нотный варианты песни были опубликованы московским издательством «Прогрессивные новости». По поводу этой песни, полной сочувствия к врагам большевиков, Александра Вертинского вызывали в ЧК для объяснений. Согласно легенде, Вертинский возмущенно заметил чекистам: «Это же просто песня, и потом, вы же не можете запретить мне их жалеть!» Он получил четкий лаконичный ответ в духе времени: «Надо будет, и дышать запретим!

5. Ура, склад!

Напротив знаменитого Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина на Волхонке, в тихом московском дворике, около фундамента здания лежал вросший в землю валун. В 1997 году его зачем-то перевернули. В ямке обнаружились завернутые в резиновый лист два нагана, россыпь патронов к ним, две пары юнкерских погон и петлиц Александровского училища, мелкая разменная монета и серебряный портсигар с запиской, в которой пояснялось, что этот тайник устроили два юнкера во время боев с большевиками осенью 1917 года. Их взвод был разбит бывшими фронтовиками и разогнан по московским дворам.

Цитата

Максим Горький: «В некоторых домах вблизи Кремля стены домов пробиты снарядами, и, вероятно, в этих домах погибли десятки ни в чем не повинных людей. Снаряды летали так же бессмысленно, как бессмысленен был весь этот шестидневный процесс кровавой бойни и разгрома Москвы. В сущности своей московская бойня была кошмарным кровавым избиением младенцев. С одной стороны – юноши-красно­гвардейцы, не умеющие держать ружье в руках, и солдаты, почти не отдающие себе отчета, кого ради они идут на смерть, чего ради убивают. С другой – ничтожная количеством кучка юнкеров, мужественно исполнивших свой “долг”, как это было внушено им…»

ПО ОБЕ СТОРОНЫ БАРРИКАД

15 тысяч человек

В распоряжении большевиков: 193-й пехотный полк, 56-й запасной полк (две роты этого полка были расквартированы в Кремле), самокатный батальон, части Красной гвардии, сформированные из рабочих (в основном недавних крестьян, работавших на московских заводах и на железной дороге).

12 тысяч человек

В распоряжении Комитета общественной безопасности (КОБ): отряды юнкеров Александровского военного училища, несколько офицерских рот, два батальона ударников.

Сергей Любимов

Опубликовано: №21 (634) ноябрь, 2017 г.