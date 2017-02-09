МЫТАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Что лучше – жить коллектором или умереть раскаявшись?

Новая кинокартина Алексея Красовского «Коллектор», уже успевшая получить на «Кинотавре» приз за лучшую мужскую роль и операторскую работу и Премию на фестивале в Карловых Варах, номинировалась и на престижную премию Национальной киноакадемии «Золотой Орел», вручение которой прошло в Москве 27 января. Гордая птица досталась другому фильму, тем не менее «Коллектор» признан одной из лучших кинопремьер прошедшего года.

«Коллектор» Алексея Красовского – фильм одного актера, сильно отличающийся от того, к чему мы уже успели привыкнуть в современном кинематографе (как зарубежном, так и отечественном). Здесь нет ни громоздких декораций, ни спецэффектов, ни компьютерной графики – все внимание приковано к актерской игре Константина Хабенского, который держит зрителя в напряжении на протяжении семидесяти минут экранного времени. Почувствовать психологическое состояние героя помогает и великолепная работа оператора Дениса Фирстова, мастерски применяющего крупные планы, «наезды», игру света и тени.

Артур – коллектор, можно сказать, современный мытарь, виртуозно собирающий долги с нежелающих платить по кредитам клиентов. Он очень занят (ни минуты свободного времени) и подчинен своей работе. За пределами офиса у него есть какая-то жизнь, но она показана лишь намеками, создавая ощущение того, что важны лишь деньги.

Поначалу герой вызывает отторжение – теми методами, которыми он «выбивает» долги, но в считанные минуты ситуация переворачивается – и охота ведется уже за Артуром. В сети выложено видео, нелицеприятно его характеризующее, и хоть большинство друзей и близких героя (как и он сам) понимают, что это подделка, мир благополучия героя рушится, и ему остается одно – доказать свою невиновность.

Герою это удается (не без труда), и в процессе происходит его собственное перерождение, и люди вокруг открываются по-иному. Друзья и родные оказывается продажными и лживыми эгоистами, а вроде бы чужие люди спешат на помощь…

Переломный момент происходит, когда Артур вслух признается в совершенной им подлости. Мы видим и слышим боль и стыд героя… А потом он сидит и слушает по телефону поскуливание умирающего пса, которого назвал своим именем… Это человек, у которого не было ни минуты свободного времени и, которому, казалось, чуждо сострадание… Артур словно с болью сбрасывает шкуру коллектора, становясь живым. И, кажется, все теперь будет хорошо…

Артур идет по коридору к выходу, и там за порогом, зритель надеется, героя ждет новая жизнь, но звучит выстрел…

С точки зрения человеческой, обывательской – ужасно: герой исправился, а его убили. Но если взглянуть с позиции христианина, получается, что Господь забрал Артура именно в тот момент, когда он стал лучше и чище, сумел попросить прощения и, мне кажется, покаялся…

Смерть – рождение в вечность, и в эту вечность герой уходит в обновленном состоянии, так что это – лучшее, что могло с ним случиться…

Елена Ульянова, киновед

Опубликовано: №3 (616) февраль, 2017 г.