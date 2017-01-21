НАД ГРАДУСОМ

Ветер нам в лица, обгоняем шар земной

Январский велопробег сродни купаниям в крещенской купели: преодоление себя, пусть маленькая, но победа над стихией на глазах у всех. Поэтому тысяча отчаянных взяла и проехала. Кстати, не нравится мне слово «велопарад». Причем тут парад, в самом деле?

Праздник Рождества открывает время святочных гуляний. Для прихожан столичных храмов зимние забавы отнюдь не ограничиваются церковной оградой. В этом году все желающие могли начать свою святочную программу с традиционного зимнего велопробега по центру Москвы. Все бы хорошо, если бы не трескучие морозы, которые никак не сочетаются в умах обывателей с катанием на велосипедах.

На радиостанциях потенциально замерзшие велосипедисты стали темой номер один. Неудивительно: основная аудитория радио в эти дни – автомобилисты, которые завелись (в прямом и в переносном смысле) в небывалые рождественские морозы. В общем, досталось любителям велопокатушек от автоводителей по полной программе.

В соцсетях риторика была куда жестче. Как заметили на одном из велофорумов, все произошло ровно по формуле «сперва тебя не замечают, потом над тобой смеются, потом борются с тобой». Учитывая, сколько людей требовало поскорее запретить «самоубийственный велопарад», московское велодвижение проделало большой путь и входит в третью стадию этой формулы. Ведь еще два с половиной года назад автор этих строк ( см. № 21(562) за ноябрь 2014 г .) призывал не пугаться людей зимой на велосипеде. Сейчас же человек на велике в мороз совсем не диковинка…

Диакон Сергий Правдолюбов

СПРАВКА

Маршрут : от 3-й Фрунзенской улицы по москворецким набережным до Кремля и обратно.

Цели: в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и безопасности на дорогах Москвы.

Скорость: около 8 км/ч

Время: меньше часа.

Мороз: около 30° С.

Жертвы: никто из участников не пострадал

Опубликовано: №2 (615) январь, 2017 г.